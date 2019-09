Maradona no va al "lobo"

Diego Maradona no será el director técnico de Gimnasia La Plata, debido a que desde el entorno del “10” llamaron a la dirigencia del Lobo para responder negativamente al posible ofrecimiento, para no demorar una decisión que había generado una enorme expectativa en el mundo del Tripero tras la salida de Darío Ortiz como entrenador.

La idea de contratar a Maradona había generado una reacción positiva en buena parte de la gente y se había transformado en un tema de debate interno muy grande dentro de la comisión, donde no todos estaban de acuerdo en la contratación.

Desde el entorno de Maradona sostuvieron en la respuesta final que hay compromisos impostergables en el exterior y, además, que el tema de su estado de salud le impedía estar en el día a día en los entrenamientos.

Gabriel Pellegrino, presidente del club, encabezará en las próximas horas una reunión de comisión directiva, en la que se pondrá en consideración todo lo actuado hasta el momento y ahí saldrá el nombre al que irán a buscar para suceder a Ortiz.

En el camino ya quedó descartado el nombre de Eduardo Domínguez, uno de los primeros en mencionarse y aparece como muy difícil la chance de Julio César Falcioni, cuya prioridad es Banfield.