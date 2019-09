Delincuente abatido: Cuenca y Talavera aseguran que no hubo enfrentamiento

Declararon en el Juzgado de Instrucción Nº 4 de Corrientes, a cargo de Leandro Maciel, los dos ladrones detenidos tras el supuesto tiroteo con la Policía en el que mataron al delincuente Jorge Daniel Vargas, de 38 años, alias “Pity”.

Roberto Gustavo Cuenca y Héctor Talavera comparecieron ayer al mediodía durante más de dos horas en el edificio ubicado por calle Pellegrini.

Están acusados de los delitos de tentativa de robo calificado en banda y en poblado con arma de fuego, resistencia a la autoridad calificada y tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil.

Ambos coincidieron en que no se dieron a la fuga y que no hubo un intercambio de disparos.

En diálogo con El Litoral, el abogado Jorge Barboza dio a conocer la versión que le aportaron sus defendidos.

“Ellos manifiestan que estaban en una reunión social y fueron al edificio que se encuentra en la zona, donde vive la cuñada del fallecido Jorge Daniel Vargas, que aparentemente quería reunirse con él”.

“Tocaron timbre, no encontraron a nadie, entonces salieron del lugar y a los pocos metros se les cruzó un Ford Focus del que bajó una persona y les disparó sin más”, precisó.

“Lo que mis defendidos dicen es que cuando salieron del lugar un auto Ford Focus se puso detrás, por lo que Vargas, que conducía el Volkswagen Gol, los dejó pasar, y éste le cierra el paso. Fue entonces que se bajó una persona y efectuó dos disparos que dan en el parabrisas”.

“El relato de Cuenca y Talavera coincide con un testigo que dijo que escuchó el ruido fuerte de un auto en reversa. Vargas, al ver que disparaban, puso marcha atrás e impactó contra los vehículos estacionados”.

“Cuenca, que estaba al lado de Vargas, se hizo el muerto para que no lo mataran. En tanto que Talavera descendió del vehículo para huir corriendo. Allí el personal que realizó la emboscada efectuó tres disparos más de forma intimidatoria”.

En tanto, informó que aún no hay novedades de los resultados de la prueba de dermotest, que busca rastros de pólvora en las manos de quien se sospeche que disparó un arma de fuego. Dijo que “allí se determinará si hubo intercambio de disparos y si salieron del Gol o no”.

Tanto Talavera como Cuenca coincidieron que en el automóvil no había nadie más. Sin embargo, la Policía habla de un tal Horacio Duarte.



La causa

De acuerdo a la versión policial, todo comenzó el pasado domingo aproximadamente a las 15 horas, en calle Mendoza al 2200. Policías de la División de Delitos Complejos intentaron detener la marcha del automóvil en el que se desplazaban los cuatro sujetos con antecedentes delictivos que desde hace tiempo investigaban. El conductor del vehículo aceleró y sus cómplices efectuaron disparos contra los efectivos. A partir de allí se inició una persecución, pero unas cuadras más adelante, al llegar a la calle Madariaga al 1100, el automóvil chocó contra el portón de una vivienda y otros vehículos estacionados. Allí se produjo un segundo enfrentamiento con la Policía y Vargas recibió un disparo en la cabeza y el pecho, y falleció minutos después en el hospital. En el marco de la investigación se realizó una requisa en el vehículo que recibió los impactos de bala.

Dentro del habitáculo se halló un bolso en el que había destornilladores, una maza, un cortafierro y una llave francesa. Además, había vestimentas y un revólver calibre 22 cargado con cinco balas.

El arma fue encontrada debajo de uno de los asientos. También se secuestraron las armas de fuego que portaban los policías que intervinieron en el operativo.