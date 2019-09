Argentina comienza la segunda fase ante la sorpresa: Venezuela

El seleccionado argentino de básquetbol se enfrenta hoy invicto con Venezuela, dirigida por Fernando Duró y una de las sorpresas del Mundial de China, en uno de los partidos de la segunda fase del torneo.

El partido, válido por el Grupo I de la segunda rueda, se jugará desde las 9, hora argentina, en el International Sports and Cultural Center de la ciudad de Foshan. Cuatro horas antes, también por el Grupo I y en el mismo escenario, se medirán los seleccionados de Polonia y Rusia.

Luego de la fase inicial, en la que Argentina ganó sus tres partidos para liderar la zona B (a Corea del Sur, Nigeria y Rusia sucesivamente), esta segunda rueda del certamen se constituye con cuatro grupos de cuatro equipos. El conjunto de Sergio Hernández avanzó con los rusos como escoltas y ambos compartirán la llave con venezolanos y polacos.

Cada equipo arrastrará los puntos de la rueda anterior (Argentina y Polonia, también invicto, arrancan con ventaja), y jugará con los dos rivales a los que no enfrentó. Es decir, la selección nacional se medirá con Venezuela (hoy) y Polonia (el domingo, también desde las 9), pero no con los rusos.

Los dos primeros de cada una de estas nuevas llaves se clasificarán para los cuartos de final del Mundial, en los que se enfrentarán con los equipos provenientes del grupo J (Serbia, España, Italia y Puerto Rico).

De la mano de su emblema y capitán, Luis Scola (17 puntos y 9 rebotes promedio), y el talento de Facundo Campazzo (15,3 y 4, más 7 asistencias), Argentina viene a paso firme y selló su buena tarea de la instancia inicial con la victoria sobre Rusia, con el que competía por el primer lugar del grupo.

Venezuela, dirigida por el argentino Fernando Duró, se convirtió. por su parte, en una de las gratas sorpresas del campeonato: debutó con caída ante Polonia, pero luego se impuso sobre Costa de Marfil y en el último choque de la fase eliminó nada menos que al anfitrión, China. Pese a ser uno de los equipos más bajos del torneo (1,96 metro de media), el trabajo defensivo de la Vinotinto -marca de Duró- ha logrado competir y derrotar a selecciones más físicas o con más centímetros.