Por una orden judicial, en Esquina reincorporarán a 26 empleados comunales

“A más tardar la semana próxima tendrían que estar reincorporados los 26 trabajadores municipales que fueron cesanteados hace más de un año pese a que, según consta en la resolución 525, eran personal de planta permanente”, contó a El Litoral Romina Baibiene, quien es la abogada de los citados empleados. En este punto aclaró que si bien esa medida favorable ya la habían obtenido en octubre del año pasado, “la Comuna realizó una serie de planteos infundados que le permitieron dilatar su aplicación. Pero ahora ya no podrán hacerlo”.

Sobre el fallo emitido por la Cámara, la letrada explicó que “los magistrados ordenaron que los trabajadores vuelvan a sus respectivos puestos hasta que se resuelva la cuestión de fondo”. Considerando en este punto que la resolución de ese litigio demandará tiempo. “Y mientras tanto se le debe garantizar el derecho a los trabajadores de continuar prestando servicios y percibiendo el salario correspondiente”. Pero independientemente del tiempo que demande obtener una resolución definitiva sobre el caso, Baibiene consideró que será favorable para los 26 trabajadores.

Argumentó su postura en que los pases a planta se hicieron en base a la legislación vigente “pero especialmente en la garantía de estabilidad laboral que está fijada en la Constitución Nacional”, destacó la abogada de los trabajadores reincorporadas. En este contexto recordó que las autoridades que asumieron el 10 de diciembre del 2017 intentaron anular una resolución emitida por sus antecesores. “Esa medida no es válida y lo vamos a demostrar”, aseveró. Al mismo tiempo acotó que ahora la Comuna deberá articular las acciones necesarias para abonar los salarios que durante más de un año no le abonó a los 26 trabajadores que fueron cesanteados “de manera ilegal”, concluyó.