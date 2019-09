“La reacción fue lo más importante” en Boca Unidos destacó Daniel Teglia

La Copa Argentina ya es historia para Boca Unidos. El miércoles por la noche quedó eliminado con los tiros desde el punto del penal por Atlético Tucumán después de igualar en 2 tantos el partido que se jugó en Salta.

“Se hizo un gran esfuerzo frente a un equipo de una mayor talla física que nosotros. Me voy muy contento, porque el sacrificio que se realizó no fue solamente futbolístico y físico, también fue anímico”, comentó Daniel Teglia, entrenador de Boca Unidos, a la salida del vestuario en el estadio Padre Martearena de la capital salteña.

Los primeros 45 minutos terminaron en tablas, sin abrirse el marcador. En el complemento llegaron los goles y encontró en un abrir y cerrar de ojos 0-2 al equipo correntino.

“El primer tiempo fue parejo. Creo que jugamos bien. Con el sistema que utilizamos controlamos el partido e incluso llegamos al gol que nos anularon incorrectamente. Cuando nos hicieron el primer gol, tuvimos unos cinco minutos de desconcierto. Quedamos mal parados, con muchos errores seguidos. Allí, nos crearon dos o tres situaciones para convertir, porque no pudimos cerrar espacios atrás de los volantes y se le facilitó mucho la tarea a ellos, pero por suerte erraron las chances”, analizó el DT.

“Fue nuestro peor momento, nos vimos superados, quedarnos abiertos en el fondo como para recibir más goles”, agregó.

Luego de los tantos de Ronald Huth en contra y de Javier Toledo llegaron algunos cambios para intentar darle mayo peso a la ofensiva. Así ingresaron José Vizcarra y Rodrigo Migone en lugar de Gabriel Morales y Matías Espíndola, respectivamente.

“Necesitábamos atacarlos. Con el marcador abajo, el partido planteado ya no nos servía. Después tuvimos que comenzar a generar fútbol desde atrás. Buscamos poner más gente en el área y con velocidad por las puntas”, comentó.

El descuento que logró Antonio Medina de tiro penal sirvió para fortalecer la mejoría. “Con el penal empezamos a jugar más tranquilos, con la posibilidad de atacarlos, llegando con peligro y con la posibilidad de convertir”.

Luego añadió, “el equipo comenzó a jugar más suelto. Logramos el empate y terminamos jugando un buen partido. La reacción es lo rescatable, pero también hay muchas cosas por corregir. Estamos iniciando recién el martes el torneo y ese es nuestro objetivo primordial”.

El entrenador también hizo referencia en la rueda de prensa a la definición por penales que terminó 5 a 4 favorable a Atlético Tucumán. “Como en el partido anterior (frente a Racing) nos tocó ganar, ahora nos tocó perder. Hace dos semanas trabajamos los penales y los designados son los que menos fallan. Claro que lo emocional también juega acá. Lo único que consultamos al finalizar el partido, es el orden”.

El plantel de Boca Unidos llegó ayer a las 13 a Corrientes donde se quedaron algunos jugadores para seguir con la preparación de cara al debut en el Federal A 2019 – 2020 que será el próximo martes frente a Chaco For Ever, entre ellos el volante Miguel Caneo y el defensor Brian Lluy. “Mi objetivo es poder contar con ellos. Si están en condiciones quiero que formen parte del plantel y después se verá la formación del equipo. Hablé con los dos y no era conveniente traerlos a Salta. Son dos piezas importantes para lo que viene”.