Alberto Fernández vendría a Corrientes en los primeros días de octubre

En el Partido Justicialista alistan la llegada del candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández. La primera fecha tentativa sería el 4 de octubre, pero aún resta ultimar algunos detalles.

Sin embargo, se confirmó que el equipo técnico que acompaña al candidato estará el 4 de octubre en Resistencia y luego vendrán a reunirse con los dirigentes correntinos.

No se descarta que ese día también Alberto venga a esta ciudad, pero aún no está confirmado, aseguraron a El Litoral fuentes peronistas.

Además se supo que los dirigentes buscan un lugar apropiado para que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner pueda presentar su libro “Sinceramente”.

La idea es que la actual candidata a vicepresidenta exhiba su obra en un predio similar a los de otras provincias, donde ya presentó su libro.

Desde el peronismo insisten en que será antes de las elecciones. Alberto, en tanto, tiene previsto reunirse con sectores empresariales para tener una visión precisa de la situación del comercio, la industria, la producción y el trabajo de Corrientes. Habrá un encuentro con sectores profesionales, sociales y políticos. Compartirá con el sector productivo rural en sus diferentes escalas, desde la agricultura familiar a la producción sistematizada.