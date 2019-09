Pocho: “Es hora de construir y consensuar qué país queremos”

El ex gobernador de Corrientes, José Antonio “Pocho” Romero Feris, analizó la actualidad nacional y atento a las circunstancias actuales pidió “sensatez” y “visión de futuro” a los actores políticos.

“Pese a la crisis, que parece agudizarse con el correr de las horas, la actual realidad también representa una oportunidad de crecimiento, de un nuevo comienzo. Hay puntos en común en el que la mayoría coincide: combatir la pobreza, un país abierto al mundo, responsable y en el que sea posible los proyectos a largo plazo”, dijo Pocho.

En ese sentido, el ex senador nacional insistió en que “la situación actual puede permitirle al país un nuevo comienzo, pero no desde el pasado, sino configurando los desafíos actuales con proyección de futuro sin repetir errores de antaño”.

“Ha quedado demostrado que no sirven los motes de grandilocuencia que, en las distintas etapas del país, varios se han arrogado. Acá hace falta humildad y convocar a todos los que quieran aportar para lograr el país que todos soñamos. Basta de divisiones, esta es la oportunidad de consensuar medidas que nos encaminen por la senda del crecimiento”, concluyó Pocho.