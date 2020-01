Congelaron dietas por 180 días y los fondos excedentes serán girados a Acción Social

Durante el primer semestre de este año, los concejales, el intendente y el vice de La Cruz no podrán actualizar el monto de las remuneraciones que perciben cada mes. Así lo establece la ordenanza 368/20 que fue aprobada por la mayoría de los ediles en una sesión extraordinaria que se realizó en la noche del último jueves.

De acuerdo a la normativa municipal, al Concejo le corresponde un 3% de los recursos que ingresan a las arcas municipales. Considerando esto y lo presupuestado por la Comuna, en el recinto estiman que este año -en total- podrían recibir un poco más de $3 millones.

Sin embargo, en consonancia con las medidas adoptadas a nivel nacional, entre ellas la Ley de Solidaridad Social que fue sancionada por el Congreso, el concejal José Luis Cano presentó un proyecto para congelar las dietas.

La iniciativa de quien asumió el pasado 10 de diciembre, fue tratada en una sesión extraordinaria y aprobada por la mayoría.

Es que además de Cano, votaron a favor de la propuesta sus pares Felipe Meneses, María Elena Díaz y Saúl Sotomayor.

Mientras que rechazaron el proyecto, el ex intendente Carlos Emir Fagúndez, Mayra Obregón y David Araujo que habrían fundamentado su postura en que no estaban de acuerdo con el ítems de la iniciativa que establece que será el Ejecutivo quien administrará los fondos excedentes del cuerpo deliberativo.

Distribución

Cano explicó a El Litoral que “con los recursos que le corresponde al Concejo, cada mes se abonarán los dietas y se solventarán los costos de funcionamiento. Mientras que el excedente será girado al área de Acción Social”. En este sentido, estimó que podrían ser entre $120 mil y $150 mil, los que podrían ser destinados a distintas necesidades de los pobladores.

Pero además del congelamiento de las dietas, Cano señaló que tampoco el intendente y el vice podrán actualizar sus correspondientes haberes.