Precios Cuidados: supermercadistas locales presentarán propuesta similar a Provincia

En supermercados locales aún no se puede ver en las góndolas el cartel de Precios Cuidados y El Litoral pudo conocer que supermercadistas empezarán a armar una propuesta similar para presentar al Gobierno provincial en el mes de febrero. Hasta ayer, los empresarios locales no fueron convocados por la Nación y organizarán una propuesta que tenga como objetivo ofrecer al consumidor calidad, cantidad y precio más que marcas específicas.

“El programa Precios Cuidados por el momento no está en los supermercados de la provincia, ya que no están adheridos, no fueron convocados. Lo que se ve en los medios nacionales son aquellas grandes cadenas de supermercados, no los del interior. Es muy probable que en febrero se baje este programa a las provincias, pero la idea es adelantarnos y trabajar en estos días en el armado de un esquema, una lista, con productos masivos”, adelantó a este diario el presidente de la Federación Económica de Corrientes (FEC), Daniel Filigoy.

Al respecto, agregó que “en vez de centralizarnos en marcas, vamos a identificar los productos por tres condiciones: calidad, cantidad y precio de referencia”. “De esta manera, trabajamos con la canasta de fin de año, no se ponen marcas específicas, sí se identifica el producto. Así los consumidores saben cómo manejarse sin tener algo tan rígido como el programa de Nación”, comentó el contador luego de conversar con empresarios locales.

“El objetivo es que se pueda volver a un esquema de relación de precio que se ha distorsionado tanto. El programa nacional contempla grandes supermercados y buscamos lograr proximidad, y que esté dirigido a supermercados más chicos”, dijo Filigoy a El Litoral.

En este sentido, remarcó que empezarán a trabajar en los próximos días y que en la segunda semana de febrero podrían presentar la propuesta a la Secretaría de Comercio de la Provincia. Este esquema tendría en cuenta la forma de trabajar y los costos que tienen los comercios más chicos que están en el interior del país.

“Vamos a estar convocando a los supermercadistas. En el interior de la provincia tienen otros costos por el flete por ejemplo”, indicó a este medio. “Hoy este programa está dirigido a las grandes cadenas de supermercados, no participaron comerciantes del interior ni tampoco proveedores”, resaltó.

Cabe destacar que el programa se renueva por un año, con revisiones trimestrales, con 310 productos, frente a los más de 500 que existían hasta ahora.

La secretaria de Comercio del Interior, Paula Español, dijo en el marco del anuncio que para garantizar el abastecimiento de los productos se reforzará el equipo de inspectores del ministerio y también el personal del 0800-666-1518.