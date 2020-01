Se prevé una rúbrica para el próximo martes por las subvenciones al transporte

El ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni, tendría previsto convocar para el próximo martes a las autoridades provinciales y de jurisdicciones para suscribir un acuerdo que implique más subsidios para el transporte público de pasajeros en todo el país. Esto, no obstante, también contemplaría que las jurisdicciones apliquen un congelamiento de tarifas por 120 días.

Algunos distritos ya avanzaron en ese sentido, tal es el caso de Córdoba Capital como Posadas. Sin embargo, en Corrientes, se anunció que a partir del 15 de enero entrará en vigencia el incremento de la tarifa, aprobado en diciembre por el Concejo Deliberante en sesiones extraordinarias.

Desde el bloque opositor, el Frente de Todos, solicitaron al Ejecutivo Municipal que convoque nuevamente a una sesión extraordinaria a los fines de congelar la tarifa del transporte público de pasajeros, el cual pasará de 19 a 30 pesos. La nueva política de distribución de subsidios fue, precisamente, uno de los argumentos por el cual, la oposición no había acompañado el aumento de la tarifa plana del servicio en diciembre pasado.

Sin embargo, de igual modo, se dio lugar a este incremento que regirá, según se anunció esta semana, a partir de la próxima. En principio se había señalado en enero, luego en febrero, para finalmente confirmar que se aplicará a partir del 15 del primer mes del año. Se desconoce si esto será tema de discusión con el titular de la cartera nacional.

El secretario de Transporte de Santa Fe, Osvaldo Miatello anticipó en una entrevista a un medio local que congelar los precios sería requisito para firmar el acuerdo con Nación, a los fines de recibir subsidios. Estos se manejarán con criterio anticipado, es decir, no aumentar hasta el 31 de diciembre. Además, se prevé conversaciones con cada uno los intendentes, ya que a este convenio también deberían adherirse los Municipios.

La rúbrica se realizará la semana próxima con las juridisdicciones provinciales, según se adelantó.