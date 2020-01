Sumaron perforación pero vecinos dicen que aún no se normalizó el servicio de agua

En San Carlos hace tiempo se están ejecutando obras que permitirán que la localidad tenga una nueva red de suministro de agua potable, pero en los últimos meses se profundizaron los problemas con el sistema a través del cual -hasta ahora- debería llegar el servicio. Ayer, desde el área de Producción comunicaron que ya habilitaron una nueva perforación para tratar de paliar el déficit en la provisión. Pero pobladores se reunieron anoche para continuar con los reclamos porque sostienen que todavía el servicio no se normalizó.

A través del plan Aguas, desde el último viernes, se habría puesto en funcionamiento la conexión correspondiente al barrio Centenario donde habitan más de 50 familias. De acuerdo a lo comunicado, la normalización del suministro se concretó mediante un trabajo conjunto con la Municipalidad que donó una bomba para la extracción de agua.

“Es cierto que el viernes tuvimos agua por un rato pero después se cortó otra vez y desde ese momento seguimos con las mismas dificultades”, manifestó uno de los pobladores que -al cierre de esta edición- participaba de una nueva asamblea vecinal. A su testimonio, se sumaron el de otros habitantes del mismo barrio.

A fin de averiguar si se registró algún inconveniente con la nueva red habilitada, El Litoral intentó dialogar con autoridades municipales pero hasta el cierre de esta edición no se logró establecer una comunicación telefónica.

Mientras que vecinos manifestaron anoche a este diario: “Nosotros queremos aclarar que no está normalizado el servicio. Por eso no nos queda otra opción que avanzar con las presentaciones judiciales para que nos garanticen el agua”. A esto añadieron que “dos concejales se comprometieron a pedir que se realice una sesión extraordinaria para tratar el tema. Y creemos que eso sería bueno porque uno de los mayores problemas es que nadie nos dice nada”.

En este punto, aseveraron que “diferente sería la situación si por ejemplo la intendenta o el vice vienen a hablar con nosotros y nos precisan cuánto tiempo tardarán en ejecutar las obras y especialmente cuándo se normalizará el suministro”.