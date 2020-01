En apenas seis horas cayeron 135 milímetros de agua

El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) municipal organiza las tareas que se llevan a cabo para paliar los anegamientos con el objetivo de apurar el escurrimiento del agua ante las fuertes precipitaciones, que registraron una intensidad de 131 milímetros por hora a las 6.20, y alcanzaron los 135 milímetros al mediodía, según el Instituto Correntino del Agua y del Ambiente.



“Durante la mañana tuvimos chaparrones que fueron de mucha intensidad y en muy corta duración, por ello personal municipal está trabajando para amainar la situación en la ciudad”, explicó el subsecretario de Gestión Integral de Riesgos, José Pedro Ruiz.



El funcionario municipal informó que “se realizan acciones de desobstrucción en calle Loreto, en el barrio Alta Gracia, y también en los barros barrio La Olla, Quintana y Esperanza”. A estas tareas se suman las de los agentes de Higiene Urbana, quienes se encuentran realizando aperturas de conductos pluviales a cielo abierto y subterráneos en distintos puntos de la ciudad.



En ese sentido, Ruiz sostuvo que también se despejó la calle Los Tehuelches, “donde cayó un árbol que arrastró cables, por lo que se contó con la colaboración de la Dirección Provincial de Energía de Corrientes”.



Ante cualquier consulta o reclamo, los vecinos pueden dirigirse a las delegaciones municipales más próximas a sus domicilios, comunicarse al Servicio de Atención al Ciudadano (0800-5555-6864) o a través de la aplicación para celulares “Municipalidad de Corrientes”, la cual puede descargarse de manera gratuita y permite cargar hasta cuatro fotos, con un sistema de GPS que brinda la localización precisa del reclamo para que sea atendido.



De manera preventiva, la Subsecretaría de Transporte debió suspender el servicio de colectivos durante unas horas, y el mismo se está restableciendo en distintos ramales.



Las líneas que ya reiniciaron normalmente su servicio son la 105, ramales A y C; 108, ramal B; 102, ramal A; 110 C y 101, en sus ramales B y C.