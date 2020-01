Llovieron 132 mm en poco tiempo y varias zonas se anegaron, pero el escurrimiento fue normal

Una fuerte tormenta con volúmenes extraordinarios de lluvia en la mañana de ayer sorprendió a la ciudadanía capitalina con graves anegamientos temporales, inconvenientes en materia de transporte y transitabilidad, zonas inundadas durante varias horas y múltiples reclamos. Los 132 milímetros de lluvia caídos en poco lapso de tiempo hicieron que gran parte de la ciudad se viera afectada y desplegara múltiples operativos para evitar problemas mayores.

Pasado el mediodía, una vez que menguaron las precipitaciones, el abundante agua sobre las calles y avenidas se escurrió con normalidad y los operativos oficiales se centraron en las zonas capitalinas más afectadas como Caridi, Costa Esperanza, Jardín y Ongay.

Minutos antes de las 6 de ayer sobre la ciudad de Corrientes se precipitó una fuerte tormenta que tomó por sorpresa a los ciudadanos debido a la gran cantidad de agua . Entre las 6.30 y las 7.30 cayeron unos 80 milímetros de lluvia con una intensidad de 131,8 milímetros por hora, según señaló el Instituto Correntino del Agua y el Ambiente (Icaa). El ente provincial también informó que durante toda la jornada el volumen total del agua sobre la Capital fue de 132.8 milímetros, pero los múltiples inconvenientes se generaron por la intensidad en pocos lapsos de tiempo.

La abundante cantidad de agua causó anegamientos temporales tanto en las calles céntricas como en los barrios, así como generó inconvenientes sobre las principales avenidas de la ciudad donde los vehículos debieron detener su marcha. Además el servicio de transporte urbano de pasajeros fue suspendido durante el lapso de mayor intensidad de la tormenta, con el fin de evitar problemas en las viviendas donde el agua había ingresado o donde se encontraba a pocos centímetros de las casas.

Vecinos de distintas barriadas capitalinas manifestaron su preocupación por el agua que ingresó a sus viviendas durante la mañana y en el momento de mayor intensidad de la tormenta. También se registraron árboles caídos sobre cables y reclamos de ciudadanos, como por ejemplo en el barrio San Martín, impidieron la circulación de autos para evitar que el líquido llegue a la puerta de sus domicilios.

La Municipalidad debió intervenir en casos puntuales de anegamientos.

La situación obligó a las autoridades provinciales y municipales a desplegar un comité para monitorear la situación y diagramar acciones en conjunto sobre las zonas afectadas.

“Se trató de una lluvia con una intensidad extraordinaria y un volumen de agua mayores a las normales en poco tiempo, lo que hizo que colapsaran los desagües y afecte al tránsito que disminuyó y posteriormente fue paralizado. Pero los trabajos preventivos que fuimos realizando hicieron que el agua pudiera escurrir rápidamente cuando paró de llover”, explicó en diálogo con El Litoral el subsecretario de Gestión Integral de Riesgos de la Municipalidad, José Pedro Ruiz. “Los puntos de mayores inconvenientes donde tuvimos que intervenir con retroexcavadoras fueron el Caridi, el barrio Jardín, en el Ongay de la zona de La Olla y en el barrio Quintana entre las avenidas Cubas y Dumas por donde pasa el canal y que se ve afectado el flujo más lento del escurrimiento del agua por causa de su volumen extraordinario”, detalló.

“Hubo zonas como el Ponce, San Ignacio y Sapucay donde anteriormente se registraban graves inconvenientes, pero en esta oportunidad no hubo mayores problemas gracias a las labores preventivas desarrolladas desde el año pasado”, indicó Ruíz.

En tanto, la Municipalidad viene trabajando desde la semana pasada con un protocolo base preventivo ante las alertas por fuertes lluvias que se esperaban. En tanto continuarán desplegando labores en las zonas con mayores riesgos de anegamientos y problemas.

El transporte urbano se normalizó al mediodía

Las copiosas precipitaciones en poco lapso de tiempo generaron que la mayoría de las calles y avenidas de la ciudad se encuentren temporalmente anegadas durante la mañana de ayer, situación que motivó a la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes a suspender el servicio de transporte público de pasajeros hasta que baje el agua. De esa manera las líneas de colectivos 105 A, 105 C, 108 B, 102 A, 110 C, 101 B y 101 C fueron las más afectadas y cuyos recorridos estuvieron paralizados, pero para el mediodía, cuando bajó el nivel del agua, las prestaciones se fueron normalizando de a poco.

La suspensión temporal evita mayores inconvenientes en los domicilios que se ubican sobre calles anegadas.

Para hoy no se esperan

nuevos alertas meteorológicos

Luego de las fuertes precipitaciones que azotaron a la ciudad durante la mañana de ayer, al cierre de esta edición el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que no se encuentra vigente ningún alerta meteorológico para Corrientes e inclusive no están previstas tormentas. Según el ente predictivo hoy el tiempo será más benévolo y el cielo estará mayormente nublado durante toda la jornada.

A su vez, la temperatura máxima de hoy llegaría hasta los 31°, mientras que la mínima llegaría hasta los 18°.

Por otra parte, tampoco se esperan precipitaciones para el fin de semana y recién el lunes podrían registrarse chaparrones sobre la Capital.