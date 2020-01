Precios Cuidados: incorporarán productos regionales para sumar a comercios locales

A más de dos semanas del lanzamiento del programa Precios Cuidados, el Gobierno nacional delegó a las provincias el trabajo de negociar con los supermercados locales o regionales para que se sumen a la iniciativa. Actualmente solo las grandes cadenas están adheridas a la propuesta, tanto en la ciudad de Corrientes como en otros conglomerados del norte y del sur del país. Los comercios medianos y pequeños se fueron alejando porque algunos de los artículos del programa no llegan a la zona, y esta faltante en góndola era sinónimo de multas.

Para intentar repatriar a los supermercados locales, Nación propuso unos cambios para este nuevo Precios Cuidados, destacándose la posibilidad de incorporar bienes regionales, que sean factibles de obtenerse en cada zona. Además, se buscará que los controles se orienten a detectar faltantes en góndola para intentar solucionarlas, antes de llegar a una multa.

Toda esta información fue transmitida el lunes, de parte del Ministerio de Desarrollo Productivo, hacia funcionarios del área de cada jurisdicción. Por parte de Corrientes, asistieron el ministro de Industria, Raúl Schiavi; y el subsecretario de Comercio, Juan José Ahmar.

Este último comentó a El Litoral que uno de los pedidos más importantes fue el de “comenzar a trabajar con las cadenas de supermercados locales, para incorporarlas al programa”, con algunas “posibles modificaciones”, como ser “la incorporación de productos regionales” al listado oficial. Para ello, adelantó que convocarán la semana que viene a los empresarios de comercios tanto de capital como del interior.

En el encuentro también se puntualizó sobre el tema de los controles. Anteriormente, la Subsecretaría de Comercio era el órgano que oficiaba de contralor de Precios Cuidados en Corrientes, teniendo la potestad de labrar actas de infracción por incumplimientos. En esta nueva etapa del programa aún no recibieron la habilitación que les otorgue el poder de policía, por lo que no venían haciendo dicho contralor.

Según informó Ahmar, ahora Nación instó a las provincias a que realicen solo relevamientos de los aspectos generales de la iniciativa, como ser la presencia de los productos en las góndolas o la correcta utilización de la señalética oficial. Esta labor ya había sido realizada la semana pasada en la ciudad, arrojando que en los hipermercados había un promedio de entre 50 y 60 productos ausentes.

“Por ahora nos limitaremos a hacer un control de los productos y comunicar a Nación si hay faltantes”, indicó Ahmar; y añadió que lo “iremos haciendo durante la semana, en conjunto con las áreas de Comercio del interior” provincial. “Es un mes en el que todo se está acomodando, y nos plantearon que la prioridad es que el beneficio llegue a la gente, más que el hecho de multar”, sostuvo el funcionario.