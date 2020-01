Provincia insistirá por novedades sobre la Tarjeta Alimentaria

A más de un mes del anuncio del Gobierno nacional sobre la implementación de una Tarjeta Alimentaria para beneficiar a adjudicatarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), en el marco del plan “Argentina contra el Hambre”, en Corrientes no tienen novedades sobre la iniciativa, pese a que en otras provincias ya comenzó a distribuirse el plástico. Nación había resaltado que la medida iba a comenzar a aplicarse en las jurisdicciones con más necesidades, ubicando a Corrientes entre estas.

La subsecretaria de Desarrollo Humano e Igualdad, Andrea Giotta, participó en diciembre de una reunión con el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, y pares de otras provincias. En dicho encuentro se acordó iniciar lo antes posible con el expendio de las tarjetas, pero hasta el momento no hubo novedades.

“Seguimos esperando, y ya se van a cumplir dos meses del anuncio”, manifestó ayer Giotta aEl Litoral, y adelantó que aguardarán hasta la semana que viene, de lo contrario, comenzarán a consultar con mayor insistencia. “Dijeron que la semana que viene iba a haber novedades, así que aguardaremos”, sostuvo.

La Tarjeta Alimentaria permite a los beneficiarios comprar alimentos, con excepción de bebidas alcohólicas, por montos de $4.000 para embarazadas a partir del tercer mes y padres de un solo hijo menor de 6 años; y por $6.000 para quienes tengan más de un hijo o hija. El plástico funciona como una tarjeta de débito, y el monto será acumulable en caso de que no se consuma todo en el término del mes.

La cantidad de beneficiarios en Corrientes aún es desconocida, aunque estaría en un universo de 75 mil personas, que es la cantidad de beneficiarios de la AUH en la provincia.