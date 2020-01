Santa Lucía retomarán trámites para que la ex estación de tren pase al Municipio e iniciarán pedido por predio de Gendarmería

La Municipalidad de Santa Lucía busca retomar el proyecto para que el predio de la ex estación de tren pase a su jurisdicción y así poder poner en valor y provecho para toda la comunidad; ahora también incorporarían la solicitud del terreno de Gendarmería Nacional.

Cabe recordar que años anteriores, la Comuna había presentado en Nación un proyecto para la utilización del inmueble del ex ferrocarril, pero, debido a que se encuentra habitado por familias, quedó trunco.

“Estuvimos en la Agencia de Bienes del Estado y volvimos a hablar sobre el proyecto para que la ex estación pase al Municipio. Hay una iniciativa de Unne para que allí funcione un centro de salud, al que se puede agregar un espacio recreativo de deportes”, añadió. Para ello aclaró que “es necesario relocalizar a las personas que están viviendo en el edificio, queremos ver si Nación les podría reubicar aunque sea dentro del predio y con unas viviendas”. Por otro lado, resaltó que “conversamos sobre el predio de Gendarmería donde solemos hacer la Fiesta de la Horticultura. Gestionaremos el traspaso, el cierre perimetral, la construcción de un escenario y espacios de recreación”.