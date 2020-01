“Devastado”: el mensaje de Manu Ginóbili por la trágica muerte de Kobe Bryant

La noticia irrumpió en el mundo del deporte como una daga, a los 41 años, Kobe Bryant sufrió un trágico accidente aéreo arriba de un helicóptero y murió en Calabasas, Los Ángeles (Estados Unidos). Fue así que sus colegas y distintas figuras de todas las disciplinas lamentaron y despidieron a la leyenda del basket.

Según lo confirmó el medio estadounidense TMZ, Kobe viajaba con otras cuatro personas en su helicóptero privado cuando se cayó. Al embestir contra el suelo, se produjo un incendio en la aeronave y pese a que el personal de emergencia respondió de inmediato, nadie a bordo sobrevivió. Junto con la reconocida estrella de la NBA murieron cinco personas más, ninguna de ella sería parte de la familia directa Bryant. Por lo que tanto su esposa Vanessa como los cuatro hijos que tiene la pareja (Gianna, Natalia y Bianca y el recién nacido Capri) no viajaban en el vuelo.

Black Mamba, como se lo apodaba, edificó una impactante carrera en la liga de básquetbol más competitiva del mundo, al punto de haber sido comparado con Michael Jordan. Ganador de cinco anillos de la NBA y de dos medallas de oro en Juegos Olímpicos, es poseedor de un glorioso palmarés e infinidad de récords dentro del deporte de la pelota anaranjada.

Uno de los que se proclamó por la perturbante noticia fue Manuel Ginóbili, quien se enfrentó a Bryant en varias oportunidades en sus temporadas en la NBA. “Desvastado”, alcanzó a redactar el argentino en su cuenta de Twitter.

También lo hizo Luis Scola, a poco de confirmarse la trágica noticia: “No lo puedo creer... Me siento igual de mal que si hubiera muerto alguien de mi familia...Que día de mierda...”. Así expresó su dolor el capitán del seleccionado argentino sobre una de las figuras más icónicas de la historia de este deporte.

Entre las personalidades más resonantes del ambiente internacional, uno de los que despidió a Black Mamba fue Tony Parker, ex jugador de los Spurs y rival de Bryant en la NBA. “Estoy desconsolado por esta noticia, fuiste una verdadera leyenda y amiga. Descansa en paz Kobe, mis pensamientos y oraciones a su esposa e hijos”, redactó el francés en sus redes sociales.

