Comienza el ciclo de Claudio Marini al frente de Boca Unidos

El entrenador Claudio Marini se hará cargo desde hoy del plantel Boca Unidos, que regresa a los entrenamientos tras el receso por las fiestas de fin de año. El equipo correntino tiene a la vista la

fase preliminar de la Copa Argentina y la reanudación del Federal A.

El plantel está citado para las 17 en el complejo Leoncio Benítez del barrio 17 de Agosto de la capital correntina.

La figura de Claudio Marini y Luis Medero dejó en la gente de Boca Unidos buenas sensaciones por aquel campeonato histórico en la B Nacional, temporada 2011-2012. Lo abrupto fue la salida de la dupla de entrenadores, once fechas antes de la finalización del torneo, por no llegar a un acuerdo económico con la comisión directiva, encabezada por aquel entonces por Alfredo Schweizer.

En aquella oportunidad el equipo estaba en la sexta posición, con 40 puntos y muy cerca de la Promoción por el ascenso a la Primera División.

El Aurirrojo tiene en la agenda el primer compromiso formal para el domingo 19 de enero, por la fase preliminar de la Copa Argentina ante San Martín de Formosa de visitante, mientras que el viernes 31 debe jugar ante Chaco For Ever por el Torneo Federal A.

Claudio Marini estará acompañado por Adrián Adrover, quien será su ayudante de campo, el preparador físico será Cristian Fernández y continuará como entrenador de arqueros José Luis Osuna.

En cuanto a bajas, por el momento rescindieron su contrato el delantero José Vizcarra y el arquero José Aquino. Hasta ahora no hay incorporaciones, pero la dirigencia junto al cuerpo técnico siguen trabajando en ello.