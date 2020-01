Incluir Salud: pagaron parte de la deuda pero aún no hay diálisis

En esta semana, el Gobierno nacional pagó una parte de la deuda de casi 200 millones de pesos que mantiene con Corrientes respecto al programa Incluir Salud, que brinda servicios asistenciales a personas sin cobertura que cuenten con una pensión no contributiva. Los centros de diálisis dejaron de atender a los beneficiarios por esta situación, y específicamente, recibieron el abono de un mes de los casi ocho de deuda acumulada, sólo para cubrir gastos de transporte, no así lo referente a prácticas médicas realizadas.

Desde la Asociación de Diálisis de Corrientes aseguraron que esta acción no fue suficiente para aliviar la situación, por lo que continuarán con el cese de atención a los beneficiarios del programa, al menos hasta que se abonen dos meses completos. “Ahora dejamos de pagar el traslado porque ni siquiera hay convenios para ello”, dijo a El Litoral Darío Zapata, uno de los representantes de la asociación.

En ese sentido, adelantó que probablemente hoy se reúnan entre varios de los prestadores del servicio, a los fines de proyectar otras medidas de reclamo, en la manera en la que la situación continúe.

Vale recordar que la deuda en total por parte de Nación respecto al Incluir Salud asciende a más de 200 millones de pesos, según habían advertido a este medio los responsables del programa en la provincia. A mediados de enero, el ministro de Salud nacional dialogó con funcionarios provinciales en el marco del Consejo Regional de Salud (Coresa), y allí se comprometió a subsanar esta y otras deudas.

Aproximadamente, unos 64.000 correntinos perciben el beneficio de Incluir Salud, de los cuales, más de 100 utilizan el servicio de diálisis.