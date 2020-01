Cámaras empresariales del Nordeste piden un dólar diferenciado

Las cámaras empresariales de las provincias del NEA se mostraron optimistas respecto a las medidas económicas del Gobierno nacional, en especial por el impacto para las Pymes de la Ley de Emergencia que impulsó Alberto Fernández. No obstante, uno de los principales pedidos fue que se habilite un dólar diferenciado para la región.

Referentes de organismos de Misiones, Corrientes, Formosa y Chaco pidieron principalmente por un dólar diferenciado para las exportaciones y un trabajo en la reapertura de los puertos de la región, según difundió el diario Ambito Financiero.

De acuerdo con dicha publicación, uno de los representantes de la Federación Económica de Corrientes (FEC), Carlos Vasallo, señaló que ven “con beneplácito la Ley de Emergencia Económica porque da una compensación a pequeños y medianos productores, en búsqueda de la tan ansiada rentabilidad para el sector y la amplia moratoria para las deudas de las Pymes, con quitas de intereses punitorios y resarcitorios y plazos extendidos; es una medida que dará alivio al sector más comprometido, para que ni una Pyme más tenga que cerrar en el país”.

En ese sentido, se alineó a la posición de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (Came): “Somos socios de Came y como tales apoyamos las declaraciones que hizo su presidente Gerardo Díaz Beltrán tras la reunión que mantuvimos el pasado 18 de diciembre, de la que también participaron gremialistas”.

Sostuvo, además, que los gobiernos nacionales deben pensar en la habilitación de puertos como el de Barranqueras (Chaco), Ituzaingó (Corrientes) o Posadas (Misiones). “Estamos muy lejos de los puertos para la exportación y eso encarece. Vemos pasar barcazas paraguayas por el río Paraná y nosotros seguimos transitando con camiones por las rutas”.

También consideró que debería existir un dólar diferenciado para las Pymes exportadoras. “Con el pago de retenciones se termina liquidando muy por debajo de los 55 pesos por dólar”, dijo en declaraciones a Ambito. En el caso del arroz, donde Corrientes es líder en producción y exportación, las retenciones se ubican en el 5 por ciento.

La entidad empresarial correntina planteó además que “de los diferentes estamentos del Estado nacional, provincial y municipal necesitamos, en general, seguridad jurídica, marco de competitividad y clima propicio de negocios”.