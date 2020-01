Boca Unidos inicia la semana más dura de toda la pretemporada

Mientras se aguardan novedades en cuanto a los refuerzos que llegarán, el plantel de Boca Unidos transitará en la semana que se inicia la parte más dura de los trabajos de pretemporada, que encara con vistas a los desafíos que tendrá por delante, tanto en la Copa Argentina como en el torneo Federal A.

La llegada del cuerpo técnico encabezado por Claudio Marini se produjo el viernes por la tarde. El sábado realizaron la primera jornada en doble turno, y ayer entrenaron sólo por la mañana, para que los futbolistas puedan prepararse de cara a días de suma exigencia, que comenzarán a transitar a partir de este lunes.

El “Cabezón” tiene diagramado trabajos en doble turno que se realizarán hoy, mañana, el jueves y el viernes, con jornadas simples pautadas para el miércoles y el sábado, mientras que el domingo llegará el reparador descanso.

La idea de Marini es que los futbolistas se pongan a tono físicamente, aunque sin descuidar el trabajo con pelota, donde ya comenzó a expresar a sus dirigidos su idea a cada línea de juego. La intención es que el equipo muestre la misma predisposición tanto para atacar como para buscar recuperar la pelota por parte de todos, teniendo en cuenta la gran cantidad de goles en contra que exhibe Boca Unidos en el torneo Federal A.

El equipo Aurirrojo no tiene mucho tiempo para prepararse. En el horizonte (dentro de exactamente 13 días) tendrá su primer compromiso oficial, cuando visite a San Martín de Formosa en el partido de ida por la fase preliminar de la Copa Argentina 2020.

En tanto que la vuelta a la competencia en el Federal A que se realizará el viernes 31, cuando recibirá a For Ever, actual líder de la Zona A, en el partido adelantado por la segunda fecha de las revanchas del certamen. Hay que recordar que Boca Unidos quedará libre en la decimosexta jornada.

Cuatro días más tarde llegará el partido revancha frente a los formoseños, decisivo para clasificar a la fase final de los 32avos. de final de la Copa Argentina, y seguidamente tendrá que viajar a Posadas para visitar a Crucero del Norte, en la continuidad del Federal A.