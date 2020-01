Detuvieron a policías denunciados por agresiones a grupo de jóvenes

La Justicia ordenó la detención de nueve efectivos de la Policía de Corrientes que fueron denunciados por abuso de autoridad, incomunicación, vejaciones y apremios ilegales hacia seis jóvenes de 19 años en la noche de Año Nuevo ocurrido en la localidad de Esquina.

Se trata de dos oficiales y siete suboficiales (dos sargentos y cinco cabos) quienes permanecen en la Comisaría Segunda de Esquina. Ellos fueron acusados por un grupo de muchachos de entre 19 y 21 años por apremios ilegales en la costanera de su ciudad.

En tanto que llegó a Esquina el segundo jefe de la fuerza provincial, comisario general Eduardo Acevedo, y una versión señala que hoy llegará el ministro de Seguridad, Juan José López Desimoni, indicó un familiar de los afectados.

Los denunciantes declararon en sede policial y esta semana lo harán ante el fiscal y el juez, según indicaron a El Litoral fuentes del entorno familiar de los damnificados.

La causa fue caratulada como “Apremios ilegales, privación ilegítima de la libertad e incumplimiento de los deberes de funcionario público” por el Juzgado de Instrucción y Correccional de Esquina, a cargo de Jorge Gustavo Vallejos, y de la Fiscalía de Instrucción en turno, a cargo de Javier Mosquera.

Además, solicitó informes al médico de la Policía sobre las heridas que presentaban las supuestas víctimas al momento de ser examinadas.

Una vez reanudadas las mencionadas probanzas, el juez Vallejos libró orden de inmediata detención de los nueves agentes de la Policía de Corrientes.

Según surge de la acusación contra los uniformados, un grupo de jóvenes estaba recibiendo el 2020 en una zona de la playa y mientras se retiraban tuvieron un intercambio con un policía.

A las pocas cuadras el grupo habría sido abordado por dos móviles policiales y atacado por parte de efectivos.

No habían cometido ningún delito ni habían tenido actitudes que ameritaran el accionar, según señalaron fuentes del entorno familiar de los jóvenes.

Las agresiones se habrían producido en el lugar de la aprehensión, en el trayecto hacia una dependencia policial y en la comisaría.

Posteriormente, los jóvenes fueron alojados en la Comisaría Primera de la localidad de Esquina donde estuvieron hasta las 13.30, cuando recuperaron la libertad.

Las víctimas fueron retenidas y no se les permitió comunicarse con ningún familiar.

Horas después, cuando los familiares notaron la ausencia de los jóvenes, comenzaron a buscarlos y llegaron a la Comisaría donde estaban.

No se les permitió ingresar a verlos y les informaron que estaban demorados “por averiguación de antecedentes”.