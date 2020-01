Reclaman asistencia urgente para la familia del municipal fallecido

n María Romero es mamá de tres chicos, de 7, 10 y 14, y tiene a cargo también a una nieta de 10 meses. El lunes 30 de diciembre su marido y único sostén, Manuel Pelozo, falleció producto de una infección en una de sus manos, a raíz de un corte en uno de sus dedos, cuando recolectaba residuos, según contó la familia. Ayer, la joven madre manifestó a El Litoral que aún no recibió ningún tipo de comunicación, ni apoyo por parte de autoridades del Municipio, ni de la empresa a cargo del servicio de recolección, Lusa. Incluso, aún no pudo percibir el último haber que le correspondía a su difunto marido.

“No tuvimos ningún contacto, ni un llamado telefónico”, señaló María Romero en referencia a un comunicado que brindó el Municipio, a través del cual se expresó que se habían puesto a disposición de la familia del operario del área de Recolección de Residuos y que tomarían contacto con esta. Junto con su hermano y cuñado del agente fallecido, José Romero, compañeros de trabajo e integrantes de la comisión directiva de Sitemco, brindó a El Litoral una versión diferente sobre los hechos a la ofrecida por la Comuna sobre la muerte del empleado municipal. Estos desmintieron las declaraciones del director general de Recolección Municipal, Gabriel Rodríguez, las cuales se difundieron a través de un comunicado oficial que fue publicado por este medio.

La familia informó que Pelozo había sufrido un corte en uno de sus dedos de la mano mientras cumplía su tarea de recolección de residuos de la ciudad de Corrientes el jueves 26 de diciembre. “Ese día sufrió el accidente e informó al planillero”, dijeron. Como se desempeñaba durante el turno mañana, por la tarde se realizó las curaciones en su casa. Sin embargo, al día siguiente, aún con dolor, éste habría dado aviso nuevamente al planillero y a su supervisor, según indicaron los familiares. También al chofer del camión cuando realizaba el recorrido, “pero le dijeron que no tenían crédito para avisar al supervisor”, señalaron.

No obstante, cumplió nuevamente su turno y al terminar su recorrido fue al Hospital Vidal para poder recibir atención médica. “El se presentó como recolector de residuos. No le quisieron atender en la guardia y lo enviaron a médicos orientadores, a consultorios externos”, indicaron. “Era mentira que lo derivaron al área de Infectología”, señalaron. “En ningún momento se cumplió con el protocolo de infecciones porque no le pusieron la antitetánica. Le dieron sólo un inyectable, un calmante”, expresaron los Romero.

Compungida, la esposa del trabajador fallecido explicó que al día siguiente este continuó sintiendo un fuerte dolor y fiebre. “Mi marido me dijo que sólo se iba a presentar a la empresa para dar aviso y que se iba a hacer atender por un médico”, indicó. Ese sábado, según informaron, el municipal dio aviso, nuevamente al planillero, y a uno de los supervisores. Sin embargo, le habrían denegado la jornada de franco “porque sólo tenía una cortadita” y se la otorgaron para el siguiente día hábil (el lunes). Según indicaron, se le solicitó que trabajara también ese día porque “había poco personal”.

“Y de yapa le pidieron que hiciera doble recorrido con la mano enferma”, indicó uno de sus compañeros de área a este diario. Ese día el operario terminó su turno aproximadamente a las 15, según contó la familia. “Los recorridos deberían ser de 7 a 13, pero a veces le agregan horas extras que tampoco les reconocen”, señaló a El Litoral el secretario gremial de Sitemco, Lucio Benítez.

Entonces, el agente comunal, después de finalizar su jornada con ampliación de recorrido, se trasladó nuevamente al Hospital Vidal donde “no lo atendieron porque estaban con otra emergencia”, según expresaron. Luego, se dirigió al sanatorio privado Norte donde tampoco pudo ser asistido. “Le dijeron que no atendían por obra social a los municipales”, señalaron. Desde allí, junto con familiares, acudió al Centro Médico, por avenida 3 de Abril, pero por inconvenientes en el suministro eléctrico desistió y, finalmente, concurrió al Cardiocentro, por calle Rivadavia. “Nos pidieron un medicamento, pero no nos reconocían la obra social porque el médico no era prestador de Ioscor”, indicaron los familiares. “Le dieron la antitetánica, pero ya era demasiado tarde porque eso tendría que haber sido antes”, señaló el cuñado del trabajador.

Por su cuadro de gravedad, Pelozo fue internado esa misma noche. Al día siguiente, a las 11 ingresó a quirófano para la curación de su herida. Luego de una noche con dolores, el lunes a las 6 de la mañana el trabajador de 33 años, padre de tres chicos y abuelo de una beba, falleció. El sistema falló.

“El Municipio es responsable, no puede salir a deslindar responsabilidades. Cuando dio aviso al planillero y a su supervisor, debieron haber implementado el protocolo para ser atendido por la ART como corresponde”, señaló Benítez. “Prepararon los documentos para el lunes, pero ya era demasiado tarde”, dijo. “Ellos dicen que administrativamente no está asentado, pero cuando se da aviso verbal el planillero, tiene que avisar al supervisor y este activar el sistema de la ART”, indicó el representante de Sitemco.

Al suplicio que debió vivir la familia se suman más inconvenientes administrativos. Informaron que no se les acreditó el haber de diciembre que le correspondería al trabajador, quien se desempeñó hasta el 28 de diciembre. “Hicimos el reclamo y dicen que es un problema administrativo. Para eso son rápidos. Ella (María) es ahora quien está a cargo de tres chicos y no tiene ningún sostén”, indicó Benítez.

Por ello, reclaman el pago del salario que le corresponde a la familia, un seguro de vida, una pensión por viudez, como así el cumplimiento inmediato del Estatuto del Empleado Municipal. “Estamos juntando todos los papeles para iniciar el trámite administrativo para conservar la fuente laboral”, indicó Benítez.

Los trabajadores indicaron su preocupación por el sistema y esperan iniciar un protocolo de recolección para mejorar las condiciones laborales ya que se registraron otros accidentes que causaron lesiones. Expresaron: “La muerte del compañero no puede ser en vano”.