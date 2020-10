La palabra de Damián de Santo luego de ser acusado de usurpar un terreno

Damián de Santo se refirió a la acusación que pesa sobre él, luego de que un hombre lo denunciara asegurando que el actor usurpó uno de los terrenos donde montó su complejo de cabañas, en la localidad de Villa Giardino, Córdoba.

“Estamos en juicio. Yo no puedo dar ningún tipo de opinión al respecto porque estamos en una etapa inicial del juicio y cualquier comentario que yo puedo hacer me parece que no suma. Al contrario, podría desvirtuar la situación. Lo único que puedo asegurar es que no soy un usurpador”, dijo contundente en diálogo con TN.

Luego aseguró que él no hace “las cosas por izquierda jamás” y agregó que todo lo que el presunto damnificado dijo en televisión, deberá decirlo ante el juez: “Espero que el tema se defina legalmente y no por los medios. Usa la coyuntura para hablar mal de mí, de manera infundada porque hay un juicio, no hay una decisión judicial”.

En diálogo con Nosotros a la mañana, Lucas Berubie explicó que uno de los lotes de unos mil metros donde De Santo hizo su emprendimiento es en realidad de su familia: “Mi abuelo tiene 93 años y ese lugar era algo que él quería y se lo sacaron”.

“Él fue comprando varios lotes, el número dos de mil metros cuadrados es de mi familia, él unificó todo. En el 2007 o 2008 se contactó con nosotros porque había construido el complejo en ese lugar y cuando fue a la Municipalidad no lo dejaron escriturar y le dijeron que el espacio tenía dueño. Nosotros todos los años pagamos los impuestos”, agregó.

En ese momento ambas partes se juntaron y aunque el encuentro fue “amable” según el denunciante, no pudieron llegar a un acuerdo: “Él quería que le cambiara el lote por uno de las puntas; no acepté porque es un lugar que tiene un valor afectivo para mi familia”.

“Tuvimos sentencias a nuestro favor, los planteos se los rechazaron”, agregó Berubi, que en el 2013 antes de decidir comenzar con las acciones legales llamó al actor para ver si había forma de llegar a un acuerdo. “El lote jamás estuvo en venta”, aclaró el presunto damnificado, y cerró: “Hace doce años él está lucrando con eso”.

Hace unos días, De Santo había contado que los incendios que afectan a Córdoba llegaron hasta su casa: “Gracias a una persona con un avión hidrante que se sumó a la acción de los bomberos logramos salvar nuestra casa y las de alrededor de las llamas”.

“Hernán Vázquez con su avión me salvó la casa. No nos pasó nada gracias a él. El fuego se venía hacia las cabañas, éramos 200 personas y no dábamos abasto. Por suerte gracias a la ayuda no tenemos que lamentar la pérdida de todo. La gente fue muy solidaria”, destacó el actor entre todo lo negativo de la situación.

“El incendio se provocó por un corte de un cable de media tensión que provocó un pequeño incendio que se convirtió en incontrolable. Por el cambio del viento comenzó a venirse para el lado del pueblo, fue muy duro y ahora parece el cerro negro”, explicó y dijo que tras el paso del fuego, la zona quedó “devastada”.

Infobae