Defensores y Fiscalía apelarán las condenas del TOP a los exfuncionarios de Perugorría

El Tribunal Oral Penal (TOP) de Mercedes condenó a cuatro de los cinco exfuncionarios de Perugorría que fueron a juicio por presuntas irregularidades en la administración de fondos que Nación envió para ejecutar obras públicas. Los defensores de tres de los condenados confirmaron que apelarán el fallo. También la Fiscalía estaría elaborando similar presentación.

El pasado 23 de septiembre, el TOP dio su veredicto pero los argumentos fueron entregados el pasado 1 de octubre. Por eso, si bien hoy vencen los 10 días hábiles para hacer las apelaciones correspondientes, existe un plazo de gracia que concluye recién el lunes venidero a las 9.

“Inexistencias de los delitos de los cuales se los acusa y la inadecuada aplicación del debido proceso, son algunos de los fundamentos, en líneas generales, de los recursos de casación que presentaremos mañana (hoy)”, afirmó a El Litoral José Luis Gelmi, quien representa a Jorge Corona (exintendente) y Patricia Vera que años atrás fue tesorera de la Comuna.

Con respecto a quien fue Jefe comunal, el TOP consideró que habría cometido “peculado en concurso ideal con fraude contra la administración pública, en la modalidad de administración fraudulenta” y por ello determinó que debe cumplir una pena de cinco años de prisión y estar inhabilitado de forma absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos.

Mientras que los magistrados condenaron a Vera a dos años y nueve meses de prisión porque supuestamente cometió “peculado reiterado (dos hechos), en concurso ideal, con fraude contra la administración pública, reiterado, en la modalidad de administración fraudulenta”.

No obstante, como durante ese período ella ya estuvo cumpliendo prisión preventiva, el TOP ordenó que recuperara su libertad de manera inmediata.

También desde la defensa de la exintendenta, Angelina Lesieux, al ser consultados por El Litoral, manifestaron que hoy presentarán el recurso de casación. Es que sostienen que su defendida no es responsable de los delitos por los cuales la condenaron a ocho años y tres meses de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua” para desempeñarse en la función pública.

Domiciliaria y libertad

El TOP en su fallo expresó que Ernesto Moray Mussio, el exauditor municipal, sería partícipe secundario de los delitos contra la administración pública y por eso lo condenó “a tres años y tres meses de prisión; y también a una "inhabilitación absoluta” para ejercer cargos públicos durante el período citado.

Pero el exfuncionario, después de dos años y nueve meses, recuperó la libertad porque le concedieron la excarcelación. Con respecto a su caso particular, este medio gráfico, hasta el cierre de esta edición, no logró confirmar si presentará o no el recurso de casación.

Diferente es la situación de la exsecretaria de Gobierno, Sabrina Lammens, porque el TOP la absolvió de todas las acusaciones que había en su contra.

Fiscalía

Al igual que los defensores de exfuncionarios, de acuerdo a datos brindados a este diario, la Fiscalía también estaría elaborando el escrito del recurso de casación que presentaría el lunes venidero antes de las 9.

En este punto, cabe recordar que durante su alegato, expresaron, entre otras cuestiones, que consideraban que Lesieux debía cumplir nueve años y seis meses de prisión y Corona, siete años y seis meses.

Así, cada una de las partes fundamentará por qué no está de acuerdo con las condenas a los exfuncionarios y “será el STJ quien resolverá la casación”, explicó uno de los defensores.

(CC)