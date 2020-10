Media jornada de paro en el transporte urbano en reclamo de deudas salariales

Desde la Unión de Tranviarios del Automotor Corrientes (UTA) aseguraron que fue abonado ayer por la tarde el 50% del salario adeudado a los trabajadores, y los choferes autoconvocados que decidieron por la mañana continuar con el paro pese a la conciliación obligatoria, retomaron los recorridos después de las 17.

El Ministerio de Trabajo de la Nación frenó un paro de 72 horas en la noche del jueves; un dictamen que tiene vigencia por 15 días. Sin embargo, los choferes autoconvocados de las empresas Ersa y Transporte San Lorenzo decidieron no movilizar las unidades hasta ayer a la tarde, para continuar con el reclamo salarial.

Según el titular local de la UTA, Rubén Francia, el conflicto comenzó porque el subsidio nacional, que prevé cubrir la mitad de los salarios de las trabajadores “no llegó”. Además, Francia indicó a El Litoral que, de acuerdo con Nación, hubo una demora en el envío de información que tenía que hacer la Provincia.

Finalmente, en la tarde de ayer, y luego de media jornada de paro, aseguraron que estaban listos los depósitos y que, por lo tanto, los trabajadores de Ersa y Transporte San Lorenzo levantaban la “retención de servicio”.

Mientras tanto, las unidades de la empresa Estrella Miramar, de las líneas 101 y 110, cuyos choferes también están nucleados en la UTA, realizaron los recorridos habituales.

En principio, la medida fue anunciada por el gremio tradicional e iba a ser por 72 horas, aunque ya se habían programado audiencias con autoridades estatales para mediar en el conflicto. Ante la conciliación obligatoria que fue acatada por la UTA, el paro fue retomado ayer a primera hora por choferes autoconvocados, aunque los dirigentes de la UTA continuaron dialogando con la prensa. Durante la semana hubo planes de manifestaciones frente a la empresa de transporte urbano, que finalmente no se concretaron, pero el malestar desembocó en asambleas desde la tarde del jueves, y reuniones frente a la Casa de Gobierno en la capital correntina.

Por su parte, el vocero local de Ersa, Javier Harfuch, en diálogo con Radio Dos calificó de “lamentable” el conflicto y se quejó porque “hay un acuerdo firmado a nivel nacional, y acá en Corrientes se toma una decisión inaceptable que suponemos tendrá el aval de la UTA porque los choferes pertenecen al gremio".

Desacuerdos

Desde la Unión de Conductores de la República Argentina (Ucra) explicaron a El Litoral que no se sumaron a la medida de fuerza dispuesta por la UTA porque “hay muchas cosas” que no comparten con el gremio mayoritario. “No acompañamos en la forma que lo hacen, arriesgando a los compañeros”, aseguró el referente correntino, José Aranda. A nivel nacional, manifestaron que “los acuerdos entre el gremio tradicional (UTA) y las cámaras empresariales no son más que un lockout para beneficios de estos grupos poniendo como rehén a los trabajadores y sus familias”.

En Corrientes, la Ucra nuclea a 190 choferes de colectivos.

Reclamo nacional

Para el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba) la UTA firmó un acuerdo de suba retroactiva al 1 de septiembre de un 30%, lo que se espera poder aplicar en el resto del país. Además, los trabajadores percibirán el pago de una "gratificación extraordinaria no remunerativa y por única vez", de 20 mil pesos, a pagar en tres cuotas.

En el comunicado del gremio conducido por Roberto Fernández señalaron que además del 30% acordado, los choferes recibirán una suma no remunerativa de $20 mil en tres cuotas mensuales. En enero del año que viene volverían a discutir una actualización salarial.

En Corrientes, como en otras provincias del país, la UTA espera poder llegar a un acuerdo similar al que se firmó esta semana para los trabajadores del Amba.

(IB)