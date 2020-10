Denuncian actividad ilegal de pescadores paraguayos en aguas correntinas

La Prefectura Naval repelió a tiros a un grupo de pescadores oriundos de Paraguay que pescaban en aguas correntinas, en Puerto Corazón, cerca de Itatí. El Gobierno provincial elevó una queja formal a Cancillería y pidió ayuda a la Nación.

“Toda la semana vienen a intentar depredar. Traen contingentes de Brasil, porque en Paraguay no hay zonas aptas para pescar debido a la bajante del río”, explicó a El Litoral el director de Recursos Naturales de Corrientes, Carlos Bacqué.

“Paraguay habilitó su frontera con Brasil y traen contingentes a pescar, pero al estar tan bajo el río no pueden hacerlo, entonces vienen a Corrientes. Tuvieron cruces toda la semana con mis fiscalizadores. Los amenazaban e insultaban y se daban a la fuga. Tiene lancha de 300 HP y nosotros de 90. Por eso acudimos a Prefectura, que cuenta con un vehículo anfibio de gran potencia (incautada a narcotraficantes). Recién entonces entendieron. Hubo disparos de advertencia para que se retiren. Se les advirtió que se les iba a secuestrar la lancha y se pusieron violentos”, detalló Bacqué.

La presencia de grupos de pescadores, en su mayoría paraguayos en aguas jurisdiccionales argentinas, casi sobre costa correntina, pescando sin ningún tipo de control y hasta amenazando con armas a los inspectores de Recursos Naturales de la Provincia y de la Prefectura Naval, fue denunciada por el director de Recursos Naturales Carlos Bacqué luego de que se conocieran en redes sociales fotos de la presencia de esos grupos en la zona de Puerto Corazón, en proximidades de Itatí.

La situación se viene repitiendo en la zona desde hace un tiempo sin que hasta ahora se le haya podido poner freno. Se trata de pescadores paraguayos que llegan a la zona armados y en poderosas lanchas mediante tours de pesca que no cuentan con el más mínimo control de las autoridades argentinas pese a que pescan en aguas jurisdiccionales.

“Se los intima, pero no hacen caso. Yo vengo advirtiendo que esto puede terminar mal, porque están armados y no dudan en tirar”, dijo Bacqué luego de que se viralizaran fotos de lo sucedido en la zona de Puerto Corazón por uno de esos grupos.

Bacqué reveló que estos grupos llegan a aguas argentinas sin ningún tipo de autorización y amedrentaron a los fiscalizadores del área mencionada, quienes les advirtieron por la irregularidad.

“Es una lucha que venimos teniendo hace mucho tiempo, desde que se produjo la bajante del río Paraná. Los paraguayos no pueden desarrollar ninguna actividad y por eso quieren venir a hacer la depredación que ellos hacen en su país, acá en Argentina, porque ellos solo hacen 45 días de veda en el año, y el resto pescan”, dijo el funcionario.

En las fotografías que se difundieron este fin de semana, se puede ver a un grupo de 14 pescadores posando con 17 ejemplares de dorado en las manos, cuando la pesca extractiva de esta especie en Corrientes está prohibida por la situación de bajante del río Paraná.

Bacqué aseguró que “esto lo debemos solucionar de forma diplomática porque somos seres racionales, pero no podemos permitir que se pretenda avasallar los lugares, hacia jurisdicciones que no les corresponden, hacia la fauna íctica que no corresponde y amenazando hasta con armas”.

Cabe recordar que cualquier lancha de matrícula argentina que ingrese a aguas paraguayas es inmediatamente abordada por las patrullas de la armada paraguaya que no solo echan a los “intrusos”, sino que en algunas oportunidades detienen a los ocupantes trasladándolos a las bases paraguayas.

Bacqué anunció que “ahora tengo el apoyo de Prefectura para hacer un rígido control sobre esto” y confirmó que la fuerza de seguridad nacional “va a traer lanchas poderosas de control, que estaban destinadas a la lucha contra el narcotráfico, es lo único que respetan”, afirmó.

Este fin de semana, desde una de las lanchas que estaba pescando ilegalmente en la zona de Puerto Corazón, se amenazó a los efectivos de la Prefectura Naval, algo que ya había sucedido en otras ocasiones con los inspectores de Recursos Naturales de la zona. “Quisieron amedrentar con tiros al personal de la Provincia y de Prefectura, pero no les vamos a permitir que vengan a usurpar el territorio, vamos a poner todo lo que sea necesario”, admitió Bacqué.

La situación ya fue denunciada ante la Cancillería Argentina y se espera alguna gestión de las autoridades nacionales ante sus pares del vecino país. Bacqué, aseguró que “el problema se pone más difícil y grave porque Paraguay abrió sus fronteras con Brasil y trae turistas brasileros con embarcaciones autorizadas para 4 personas, y salen con 6 o 7, porque tiene motores grandes”.

En Corrientes sólo está permitida la pesca deportiva. Es decir, con devolución.

