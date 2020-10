Con otras dos muertes en siniestros fatales, suman 88 en lo que va del año

Otras dos personas murieron en la provincia de Corrientes a causa de siniestros viales, con lo que la cantidad de fallecidos en lo que va del 2020 es de 88 personas, de acuerdo con datos oficiales aportados desde la Policía.

Un peatón murió atropellado anteanoche cerca de las 21.30 por un camión que avanzaba por la Ruta Nacional 12, a la altura del kilómetro 718, paraje El Duraznillo, a pocos kilómetros del puente Santa Rosa.

Según informaron desde la Policía, la víctima, con domicilio en las inmediaciones, fue identificada como Antonio Ramón Sosa (66), quien caminaba al parecer por la banquina o la cinta asfáltica.

En medio de la oscura noche fue embestido por un camión que era conducido por Ramón Landavarri, de 47 años, procedente de Garupá, Misiones, quien se dirigía a Esquina con una carga de chapas de cartón y aislantes.

Como consecuencia del impactante siniestro vial, Sosa falleció en el lugar, precisó una información del portal Actualidad Esquina, donde además detallaron que el camión pertenece a una firma denominada Kartonsec.

Por razones de jurisdicción, las actuaciones quedaron en manos de la Policía de Seguridad Rural y Ecológica de Goya, donde se llevó a cabo la actuación sumarial del caso, tomando intervención el Juzgado de Instrucción N° 1 de Goya, que dispuso la detención preventiva del chofer.

La causa legal fue iniciada por “supuesto homicidio culposo en accidente de tránsito”, precisaron.

Capital

En otro orden de cosas, en el Hospital Escuela de Corrientes falleció un joven de 17 años que se encontraba internado desde el pasado viernes, cuando protagonizó un siniestro vial entre dos motocicletas, en inmediaciones de la esquina de las calles Yugoslavia y Palermo.

Los médicos del centro de salud confirmaron que en la noche del lunes lamentablemente se produjo el fallecimiento del adolescente, que se hallaba internado tras haber sufrido un accidente de tránsito en la motocicleta que conducía.

El siniestro vial ocurrió a las 21.15 del pasado viernes y tuvo como protagonistas a dos motocicletas, una Zanella ZB de 110 c. c., que era conducida por Lautaro C., de 17 años, y una Honda Wave guiada por Cristian Blanco, de 18 años de edad.

Ambos motociclistas sufrieron lesiones de consideración, por lo que fueron trasladados al Hospital Escuela para sus respectivas atenciones médicas y donde el joven de 17 años quedó internado con mayores complicaciones.

Anteanoche lamentablemente se produjo su deceso.

Al respecto y por razones de jurisdicción, en la Comisaría Decimoctava urbana se llevan a cabo las tramitaciones judiciales.

De acuerdo con las estadísticas oficiales de la Policía, con este hecho asciende a 88 la cantidad de personas que fallecieron durante el 2020 en la provincia de Corrientes por siniestros viales, 61 de los cuales ocurrieron en el interior y los 27 restantes en la capital provincial.

