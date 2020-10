Miguel Ángel Cherutti y su hija Bianca reemplazarán a Charlotte en el Cantando 2020

Luego de conocerse que Charlotte Caniggia dio positivo de coronavirus, la producción de LaFlia debió buscar un reemplazo para la hija de Mariana Nannis y Claudio Paul en el Cantando 2020. De inmediato, El Chato Prada -productor ejecutivo del ciclo que conducen Laurita Ferández y Ángel De Brito- se comunicó con Miguel Ángel Cherutti para que participe junto a su hija Bianca.

La joven de 25 años se lanzó como cantante y durante la cuarentena lanzó el cover y el videoclip de “Don’t Start Now”, de Dua Lipa. “Tengo un acelere tremendo. Es muy fuerte esto para mí”, dijo el humorista a Teleshow este jueves por la mañana, horas antes de presentarse en la pista más famosa del país junto a su hija.

“Este año es muy complicado, y afecta mucho en lo emocional”, agregó sobre la difícil situación que atraviesan los artistas por la cuarentena que se dictó en marzo y que llevó a que debieran reinventarse, es por eso que el próximo 17 de octubre presentará Son Formidables por streaming.

Miguel Ángel también destacó la oportunidad que tiene su hija Bianca de mostrar su talento. “Bianquita se rompió el lomo solita, sin chepear con el apellido. Se lo merece. Lo hago por ella”, indicó. “Entrar aunque sea de invitado, y ojalá después se pueda seguir, me viene muy bien. Me da mucha potencia en lo personal”, continuó quien desea poder continuar en el ciclo. Padre e hija saldrán a la pista junto a la cantante Ivana Rossi ya que es la gala del ritmo de tres.

¿Quién es Bianca Cherutti?

Se crió entre escenarios y camarines acompañando a su padre a las temporadas teatrales, shows y espectáculos que realizaba cada año. Bianca tiene 25 años y desde que tiene uso de razón -cuando empezó a ver y escuchar a su padre, Miguel Ángel Cherutti, supo que quería ser una artista.

Estudió comedia musical, canto y actuación. Incluso, estuvo en Cantaniño (2002), el ciclo del que se formó la banda musical KatrasK. La joven no quedó seleccionada para integrar el grupo pero sí para ser parte del elenco que bailaba y cantaba en el programa que se emitía por la pantalla de Telefe. ¿Qué recuerda de aquella edición? Que se presentó como Bianca Ocampo, llevando el apellido de su madre.

“Desde chiquita que quiero actuar y cantar, pero no quería que sepan que era la hija de alguien conocido. Entonces, me llevaba mi mamá. Hasta que tuvieron que ir a firmar los dos porque yo era menor de edad. Me acuerdo que mi papá se sintió mal porque no comprendía por qué no quería usar su apellido. Después, entendió que quería hacerme valer por mí misma”, cuenta la joven en una entrevista exclusiva con Teleshow. “Estoy orgullosa de él y para mí es mi papá, más allá de cualquier profesión. Hoy, cuando voy a un casting no tengo problema en decir quién es. Pero en ese momento sentía que tenía que ser neutral”.

Cuando terminó el secundario, Bianca se inscribió en la carrera de Veterinaria en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Estudió durante un año hasta que se dio cuenta que “no era por ahí”. Su pasión por el arte la llevó a perfeccionarse como actriz y se anotó en la licenciatura de artes dramáticas. En paralelo comenzó a ir a audiciones. “Dejé al año siguiente. Estaba frustrada porque iba a los castings y no quedaba. Me fui apagando”, lamenta quien tiempo después recibió la convocatoria para sumarse a A Pleno, una banda de cumbia que tocaba en eventos privados.

“Ahí terminé de definir que si bien me encantaba actuar, no le estaba dando bola al canto y me di cuenta que era lo que más me gustaba. Por lo menos, fue la experiencia más profesional que tuve y que me dio las herramientas”, dice quien estuvo algunos meses al frente del conjunto musical. “Me di de baja por cuestiones personales”, explica quien tiene otras tres hermanas y un hermano menor.

“Y empecé en un mar de dudas...”, recuerda quien trabajaba como promotora y coordinadora de eventos. “Me di cuenta que me estaba estancando, que lo hacía desde los 18 años, y tenía que salir de esa comodidad para probar otra cosa”, agrega quien entonces decidió anotarse en Comunicación Social, carrera para que le falta un año y medio para recibirse.

En marzo pasado, cuando comenzó a regir en la Argentina el aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia del coronavirus, Bianca aprovechó el tiempo libre que tuvo en su casa -ya que su labor como promotora estaba en pausa y cursaba la facultad de manera online- para afianzarse y lanzar su carrera como cantante.

“Qué placer que la cuarenetna me dio ese stop en el rubro, sino hubiera seguido. Me replanteé un montón de cosas que tenía dormidas, o que quizás pateaba porque no tenía tiempo”, analiza la joven y detalla cuáles fueron sus determinaciones. “No quería seguir trabajando de eso, y ¿qué hago con mi vida?”. Y así se animó a hacer el cover y el videoclip de “Don’t Start Now”, de Dua Lipa.

Este lanzamiento fue el puntapié inicial de la carrera que Bianca Cherutti quiere realizar como cantante profesional. “Estoy empezando, pero esto es lo que me apasiona”, asegura quien se prepara para empezar a componer sus propias canciones. “Tengo un montón de cosas en la cabeza. Ahora que me desperté, no me duermo más”.

Desde que tiene 19 años, Bianca vive en una casa en el fondo del hogar de sus abuelos en Villa Urquiza. Allí comenzó a trabajar en su primera canción y antes de publicarla en sus redes sociales, se la envió a todos sus contactos. Entre ellos, se destacaba el de su padre, a quien le escribió. “Mirá, pa. Hice esto. Me encantó cómo quedó y tengo muchas ganas de seguir haciendo cosas. ¿Por qué no me das una mano?”.

“Me encanta lo que hiciste. Voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para ayudarte”, fue la respuesta de Cherutti, quien también suele aconsejar a sus hijas a la hora de seguir una carrera en los medios. “‘El viene de una zona muy humilde de Cañuelas y le interesa transmitirnos ese sacrificio de hacer el camino solo, pero entiende que tiene ciertas facilidades. Por eso me dice que siga estudiando, que haga lo que siento con pasión, que lo disfrute y que tenga siempre los pies sobre la tierra. Es un consejo que valoro muchísimo”, destaca la cantante.

“Quiero terminar Comunicación Social porque me gusta y ya me falta poco, pero mi prioridad es la música. Tengo toda mi energía en cuidarme la voz, en cantar y proyectar”, continúa quien aún no definió el estilo de música que quiere realizar, pero se inclina por el pop, ritmo que marcó su generación.

Bianca se define como “muy social” y lo que más extraña durante la cuarentena son los reencuentros con su familia y amigos. También entrena tres veces por semana -”me hace bien moverme un poco”- y hoy la música me mantiene ocupada todo el día”, concluye la joven que promete un futuro como cantante, una artista más que se suma al clan Cherutti.