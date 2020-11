Tristeza en el mundo del carnaval por la muerte de “Chelo” Zalazar

La comunidad carnavalera correntina despidió con pesar en las redes sociales a Marcelo “Chelo” Zalazar, quien murió ayer en el hospital de campaña, donde hacía 10 días se encontraba internado en terapia intensiva en muy grave estado. Tenía covid-19, padecía hipertensión, sobrepeso y diabetes.

Chelo trabajó y bailó para la comparsa Arandú Beleza. Era diseñador, tallerista y fue contratado por numerosas comparsas. Fue un referente y defensor del carnaval correntino. Diseñó trajes para Virginia Acosta y Dayana Reichembach, entre otras personalidades de los corsos correntinos.

“No tengo palabras para despedirte amigo, porque todo sería en comparación de estos 12 años de amistad”, escribió Virginia Acosta en sus redes sociales, donde también marcó: “Por tu arte, tu trabajo y tu carnaval, fuiste y serás el señor carnaval y yo, feliz de ser tu musa”.

Dayana Reichembach también uso sus redes para despedir al artista: “Aún no caigo, aún no creo que te fuiste. Una de las personas con más ganas de vivir que he conocido; icónico, eterno, único e irrepetible”.

El exrey del carnaval, Dario Harper, por su parte dijo: “Eras pura generosidad y arte. El carnaval te debe muchos reconocimientos”; en tanto que Alfredo Ojeda, figura de Sapucay, marcó: “Chelo fue de esas personas que le hacían tan bien al carnaval. De esos comparseros de ley, siempre aportando y sumando a esta fiesta”. Estas fueron solo algunas de las palabras que inundaron ayer las redes sociales tras conocerse el fallecimiento de Zalazar.

(VAE)