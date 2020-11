El debate por la legalización del aborto profundiza la grieta en el PJ correntino

El proyecto de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo presentado por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, profundiza la grieta que existe en el Partido Justicialista (PJ) con vistas a las elecciones 2021. En este marco, el colectivo de mujeres peronistas solicitó a su interventor, Julio Sotelo, a que instruya a los legisladores nacionales de su partido a que voten a favor de la presentación nacional argumentando que esta normativa fue promesa de campaña y que debe cumplirse.

Mientras los representantes nacionales por Corrientes de Juntos por el Cambio se abroquelan para rechazar el proyecto de interrupción del embarazo, el colectivo de mujeres peronistas ha pedido a la autoridad del PJ que baje línea a sus legisladores dado que la campaña electoral en Corrientes se realizó conjuntamente a nivel nacional y las promesas realizadas por el actual presidente incluyó la ley mencionada, y las promesas de campaña deben cumplirse.

Según la solicitud, los senadores nacionales Ana Almirón, Carlos “Camau” Espínola y los diputados nacionales Jorge Antonio Romero, Nancy Sand y José “Pitin” Ruiz Aragón deberían votar a favor de la propuesta nacional. Pero en vísperas de las elecciones 2021, que encuentra a un Justicialismo dividido entre los que apuntan a la importancia de la experiencia y caudal de votos obtenidos en elecciones pasadas y los que apuestan a la renovación de candidatos para los altos cargos, el proyecto de la interrupción del embarazo en Corrientes viene a dividir más las aguas.

“No vi el proyecto, hay que analizarlo, pero ya he argumentado mi posición sobre el tema y la sigo sosteniendo”, indicó Espínola del Frente de Todos, entrevistado por Eduardo Ledesma y Carlos Simón en el programa Final abierto, que se emite todos los miércoles por la plataforma digital del diario El Litoral. Luego advirtió que “es difícil que cambie de posición, esta es una cuestión personal, de cada uno de los legisladores”, argumentó quien en el 2018 votó en contra del proyecto que se presentó en el Congreso, ya que considera que hay vida desde la concepción.

Vale recordar también que el diputado nacional Jorge Romero del Frente de Todos, en diálogo con Radio Sudamericana, se refirió hace unos días al proyecto y dijo que “no entran a jugar las ideologías, sino las convicciones”, y se manifestó en contra de la ley, “pese a estar en el bloque del Frente de Todos”.

En consecuencia, estos pronunciamientos calaron fondo en el colectivo de mujeres peronistas que no dudó en enviar la misiva a Sotelo argumentando que “no caben ni la objeción de conciencia ni cuestiones religiosas, ya que se trata claramente de un problema de salud pública… Son reclamos que tienen que ver con mayor democracia, con mayor derecho y es una posición que tiene que ver con esto, sino no seríamos parte del Frente de Todos que tomó como plataforma electoral la definición respecto de la despenalización y legalización del aborto. Esta ley agrega la posibilidad de darles salud pública gratuita y segura a las mujeres que llegan a tener que optar por terminar con un embarazo no deseado…”.

El apoyo al proyecto “es un deber político e ideológico como peronistas, legislar para evitar que sigan muriendo mujeres en abortos clandestinos”, señalaban en la misiva que se desconoce qué alcances tendrá dentro del Partido Justicialista, donde las apetencias electorales ya no se disimulan en medio de la pandemia, que no limita a propios y a ajenos a recorrer la provincia con la meta puesta en el 2021.