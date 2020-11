Exentrenador de Boca Unidos dijo que la estafadora correntina le pidió dar cursos

El director técnico Daniel Teglia, quien entre tantos clubes dirigió Boca Unidos de Corrientes hasta diciembre de 2019, admitió ayer de manera pública que mantuvo vínculos con la correntina Elisa A. (42 años), acusada de cometer al menos 20 estafas en Rosario, Santa Fe. “Me convocó para dictar cursos de capacitación que nunca se realizaron”, explicó el DT en relación con el caso de la correntina de nombre Griselda que paraba en un hotel céntrico de Rosario y de donde se alejó hace una semana.

Esta persona, al irse, dejó innumerables engaños y estafas, 20 de las cuales llegaron a manos de la Justicia, donde el pasado viernes formalizaron las denuncias por el sistema online de la fiscalía regional de Rosario.

Como modus operandi, la mujer invocaba los nombres de figuras del fútbol argentino, como el caso de Caruso Lombardi o el “Turco” García. Otro de los nombres que usaba para engañar a la gente era el de Daniel Teglia, quien ayer habló con Radio 2 de Rosario.

Teglia explicó que conoció a esta mujer a través de un grupo de entrenadores con los que hace varios años trabaja para organizarse gremialmente. Griselda lo convocó para dictar cursos de capacitación que nunca se realizaron y otro proyecto más estable, al que incluso se sumó su hijo en el diseño de la página web y su esposa fue invitada como especialista en psicología aplicada al deporte.

De acuerdo con los datos que se hicieron públicos, todo comenzó en marzo pasado, antes de la irrupción de la pandemia de coronavirus en la Argentina y de la cuarentena. Y todo estalló la semana pasada, cuando comenzaron a derrumbarse las mentiras de Griselda, que se había presentado como técnica de fútbol con varios contactos de peso, entre ellos el “Turco” García y Caruso Lombardi.

Desde la semana pasada que nada se sabe del paradero de Griselda, que se fue con algunas deudas del hostel céntrico donde se hospedaba desde marzo. El dueño de hostel Point, Leandro Gabenara, es uno de los denunciantes.

Alejamiento

Más allá de todas las acusaciones, Teglia logró salir casi indemne de la estafa. Advertido por sus compañeros y con la pausa que supuso la propia pandemia en los proyectos deportivos, el entrenador se alejó de Griselda. Aclaró en la entrevista radial que, a diferencia de otras personas, a él nunca le pidió dinero. De acuerdo con la denuncia de Pablo Teglia, el hijo de Daniel, sí uso su nombre para convocar a gente.

“No podría decir si fue un negocio que no resultó o una estafa. A algunos les pidió dinero, a mí no. Es muy complejo entender los porqués. Mi participación fue muy corta, solo la intención de armar algo que no se pudo materializar”, señaló.

Con todo, en fiscalía hay una denuncia que posiblemente será ampliada.

A la mujer la buscan por todos lados, a partir de la intervención de la Justicia. El dueño del hostel Point, Leandro Gabenara, contó que al presentarse dijo que “trabajaba con la lista 26 de Ricardo Caruso Lombardi en la Asociación de Técnicos de Fútbol Argentino”.

Agregó que en su relato esta persona le comentó que estaba interesada en “armar una especie de escuela de fútbol, armar torneos de fútbol femenino y a través de sus contactos con la lista 26 empezó a relacionarse con diferentes personas del fútbol local”.

A pesar de que se la acusa de engaños, los contactos “eran verdaderos: una vez estaba haciendo una videollamada con Caruso Lombardi, incluso él me saludó; otra vez lo trajo al Turco García al hostel”, relató el empresario hotelero, quien al mismo tiempo aclaró que esas personas no tienen nada que ver con las estafas denunciadas.

(WA)