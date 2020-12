Dura denuncia de Pergolini contra el VAR

Boca sufrió anoche con Inter de Porto Alegre, pero terminó clasificándose a los cuartos de final de la Copa Libertadores tras una definición por penales en una noche que dejó algunas polémicas, especialmente a partir de la correcta expulsión de Agustín Obando por una falta similar a una que podría haber sacado de la cancha -en el arranque del partido- a Moisés, el lateral izquierdo de los brasileños. En este contexto, Mario Pergolini denunció que "algo raro hay" con la utilización de la tecnología en el fútbol.

"Llama poderosamente la atención, amigos del VAR, que siempre están de espaldas y no dan la cara... ¿Serán daltónicos? Todo lo que sea azul y amarillo a lo mejor no lo están viendo correctamente, o no lo analizan de la misma manera. A lo mejor piensan, por este problema de daltonismo, que son los mismos jugadores y que se pegan entre ellos. A lo mejor tendrán preferencia por los colores rojo y blanco. A lo mejor, todo lo que sea de ese color debería tener un trato y los de otros, otro. Pero algo raro está pasando, porque a jugadas calcadas se comportan totalmente diferente", soltó, en tono irónico, Pergolini en su programa de radio, por Vorterix.

A modo de cierre, sobre el tema del partido de anoche, el vicepresidente de Boca advirtió: "Ya empezó una nueva fase, pongámosnos a tono". Pero eso no fue todo, porque también criticó el uso del VAR en Bahía-Defensa y Justicia: "Estuve viendo el partido, si se puede llamar partido a algo que se interrumpe cada cuatro minutos durante siete minutos... Una vergüenza, no sé para qué ponen el tipo en la cancha si cada dos por tres lo van a llamar incluso para discutir cosas ridículas. Yo entiendo que es difícil ver una jugada, pero siete minutos por cada decision ya es insoportable. Es insoportable ver los partidos", cerró.

TyC Sports