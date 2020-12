El Gobierno anuncia que no están dadas las condiciones para el pago de un bono navideño

El Gobierno provincial confirmó este viernes que no "está analizando la posiblidad del pago de un bono navideño. Hoy no están dadas las condiciones. Se invierten una cifra muy considerable para el pago de los plus y salarios en tiempo y forma".

El ministro de Hacienda, Marcelo Rivas Piasentini, confirmó que "no se analiza el pago de un bono navideño"

El funcionario confirmó además que el pago de salarios, aguinaldo se abanará antes del 30 de diciembre.