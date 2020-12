Tassano anunció el pago de aguinaldo y plus para trabajadores municipales

El personal Neike cobrará, tanto el Sueldo Anual Complementario como el plus, en 5 días, finalizando el miércoles 23. Para los bancarizados y no bancarizados, el pago del SAC se dividirá en 3 días, mientras que el plus estará depositado el jueves 17.