Any Pereyra: “Colombi tiene una etapa terminada en el gobierno de Corrientes”

La pregunta fue directa y cerrada: ¿Gustavo Valdés o Ricardo Colombi? La respuesta, a su turno, fue contundente: “Sin duda (elijo a Gustavo) Valdés, porque coincidimos y tenemos un excelente diálogo. Creo que Colombi tiene una etapa terminada en el gobierno de Corrientes, no así en la política, pero creo que sería útil y constructivo si estuviera apuntalando a la dirigencia más joven. Por lo que veo, creo que se necesita de esas personas con experiencia para que construyan una generación joven y así brindar herramientas a la política, que redunden en beneficio de todos”.

—¿Qué es lo que diferencia a Ricardo Colombi de Gustavo Valdés?

—Creo que, en primer lugar, la convocatoria al diálogo. Nosotros estuvimos varios años en conducción partidaria y no hemos tenido la oportunidad de conversar con Colombi. Sin embargo, Valdés lo primero que hizo fue convocarnos al diálogo a sabiendas de que el PL no lo había apoyado en las elecciones. Tuvimos una larga charla sobre la fotografía de Provincia que él tenía, con toda la conducción del partido y pudimos trabajar en equipo”.

—¿Creés que Colombi no sólo no los convocaba, sino que además te destrataba?

—Evidentemente no coincidíamos con la forma de hacer política, en las visiones o simplemente se fueron arrastrando viejas facturas (no pagadas) del partido. Pero no creo que me haya destratado a mí, ni me lo tomo como algo personal, sino que había problemas de arrastre de los esquemas del partido.

Estas y otras cuestiones fueron abordadas en el programa Final Abierto, que conducen los periodistas Gabriela Bissaro, Carlos Simón y Eduardo Ledesma, y que se emite todos los miércoles por las plataformas digitales del diario El Litoral y del propio envío audiovisual.

En ese marco y con respecto a la cuestión política-electoral, y a los objetivos del PL para 2021, la diputada Pereyra dijo, sin olvidar la cuestión de la pandemia, que “este año estamos abocados a tratar de pasar este momento de la mejor manera posible, constructiva y proactivamente, tratando de estar a la altura de las circunstancias con lo que tiene que ver con la gestión hacia los correntinos, y también dentro de la misma Legislatura, pese a que fue un año sumamente difícil para todos.

—Ahora en lo personal, ¿cuál es su aspiración de conquista?

—Creo que todos los dirigentes políticos aspiramos a llegar a los lugares de decisión, porque creemos que desde ahí podemos hacer realidad las políticas que nosotros queremos llevar adelante con la visión de la Provincia que tenemos.

—¿El PL tiene aspiraciones, podría ser parte de la fórmula con Valdés?

—No, yo creo que de eso no se habla. Pero sí nos sentimos parte de un equipo dentro de la provincia sin ninguna duda, donde velamos por apuntalar las cadenas de valor productivas, hablamos de la forestoindustria y vemos cómo se empieza a manejar la energía sustentable en Corrientes.

—¿Le gustaría ser candidata a vicegobernadora de Valdés?

—Cualquier dirigente político aspira a llegar a más, pero creo que debería buscarse un posicionamiento en el equipo, porque decir sí o no, sería estar hablando de cualquier cosa. El PL se siente capacitado -tanto sus hombres como mujeres- para acompañar cualquier esquema de esta línea de trabajo. Lo venimos acompañando y seguramente estaremos en algún lugar, no sólo desde mi posición, sino con varios dirigentes en toda la provincia.

—¿Dónde se ve en el 2021?

—Yo me veo en un equipo trabajando y creo que será importante el rol que desempeñemos las mujeres el año próximo, más allá de la existencia o no de la ley de paridad. Creo que próximamente se van a caer muchas de las máscaras que están hoy, porque todos apoyamos a la mujer (pero las normas no avanzan). Por mi parte, considero que hay muchas mujeres interesantísimas en la política de Corrientes y en todos los partidos políticos.

No creo que esto sea una cuestión de hombres o mujeres, ni tampoco creo que la vigencia de la ley lo resuelva todo, sino que tendrá que ver con que es hora de que comencemos por trabajar en conjunto tanto hombres como mujeres.

Y además me parece que las mujeres estamos para debatir sobre política y cómo vemos la Provincia o sobre cuál creemos que es la salida a la situación de Corrientes. Me parece sumamente importante la mirada de la mujer que se traslade a la legislación de Corrientes, pero no me parece que sea la agenda pública de la calle.

—¿Estamos en presencia de un quiebre generacional de la dirigencia política provincial?

—Yo creo que ya estamos avizorando cambios generacionales, de hecho lo es el gobierno de Valdés. Incluso, los que no lo acompañamos durante el ciclo de su consagración como gobernador, tuvimos un llamado al diálogo lo cual habilitó la dinámica para una conversación en el mismo idioma. Pensamos que los puntos fundamentales para Corrientes son casi los mismos y creo que en eso hay un cambio generacional (y actitudinal) importante”.

—¿Está conforme con los lugares que ocupa el PL dentro del Gobierno?

—Siempre uno busca más, pero creo particularmente, y también coincide el partido con esto, que ante la posibilidad de acompañar un esquema de gobierno, nos dará la posibilidad de proyectar nuestras ideas partidarias.

—¿Por qué cree que se retrasa el tratamiento de los nuevos derechos en Corrientes?

—Me parece que su retraso tiene que ver más con situaciones personales que con ideales. Para mí sería un gran logro que se apruebe la paridad de género, porque además nos da hasta un gesto de que estamos en una sociedad que se encuadra en el ordenamiento jurídico, porque la igualdad de oportunidades está consagrada en nuestra Constitución hace muchísimo tiempo. Pero también creo que la norma no soluciona el problema de la mujer, porque por ejemplo, la ley de cupo femenino, data del año 1994, y hubo pocos avances luego de eso.

—¿Creés que en el Gabinete hacen falta más mujeres?

—Siempre creo que hacen falta, porque la visión de las mujeres es sumamente importante.

—¿Pero por qué eso no se pone en discusión en el ámbito legislativo?

—Creo que hubo una intencionalidad en no avanzar en muchos proyectos en la Legislatura. Fijate que hay proyectos de todos los colores políticos, de todos los bloques, incluidos los de la oposición, que han entorpecido la conversación sobre la ley de paridad. Teníamos un proyecto que el mismo gobernador había enviado, donde prácticamente el 100% estaba de acuerdo porque se trataba de la paridad legislativa. Y esto tiene gran peso, porque el mayor número de la población son mujeres. Por ende, no había discusión, pero de la noche a la mañana, en vez de todos los bloques políticos reformular lo establecido, se presentaron proyectos disimiles y analizándolo se notan las trabas.