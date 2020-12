Mal presagio: la sangre de San Genaro no se licuó

Nápoles tiembla. En el 2020 de la pandemia no se ha obrado el milagro. Cada 16 de diciembre la supuesta sangre de San Genaro, el patrón de la ciudad, es sacada de la caja fuerte donde se custodia en una capilla de la catedral para exponerla ante los feligreses. Monseñor Vincenzo de Gregorio la agitó este miércoles esperando que la sustancia sólida que conserva el relicario se licuara, como suele suceder en esta señalada fecha. Pero no se alteró. Mal asunto. Que no aparezca un líquido es el peor de los presagios para los supersticiosos napolitanos.

Rápidamente las redes sociales se llenaron de comentarios interpretando un 2021 negro para la ciudad partenopea. Corrieron ríos de tinta y reportajes televisivos sobre el estado de la sangre.

(AG)