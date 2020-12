Cristian Casco: “Me destruyeron la vida, para los medios soy un asesino en serie”

El abogado Cristian Andrés Casco (36), quien fue liberado recientemente por el Tribunal Oral Penal de Goya en una causa donde se lo acusa de haberle dado una brutal golpiza a su expareja Gisela Dezorzi (41) en un hecho ocurrido en marzo de 2019, decidió hacer frente a la condena social que pesa sobre su persona a partir de lo que reflejan los medios de comunicación, teniendo en cuenta la versión de la víctima.

En comunicación con El Litoral manifestó que hoy se encuentra en un domicilio situado en el campo, alejado del casco céntrico de Goya y con la tobillera puesta, a la espera de que comience el juicio para poder demostrar su inocencia. Se esperanza en la filmación que pudo realizar con su teléfono celular la noche de los violentos sucesos, sin que la víctima se diera cuenta.

“A mí me destruyeron la vida, para los medios soy un asesino en serie. Es insoportable vivir así con el continuo hostigamiento y persecución hacia mi persona. Siento que nunca tuve la oportunidad de defenderme cuando la causa era tramitada en el Juzgado de Instrucción.

Hay un ensañamiento importante conmigo. La verdad es que tengo mucho miedo por lo que pueda llegar a pasar. Esto afecta a mi familia y seres queridos. Desde el primer día traté de ser discreto y entendí que esto se define en la Justicia, pero veo todo esto muy raro y con preocupación. Estoy confiado esperando la fecha del debate, porque tengo las pruebas suficientes para demostrar que no soy la persona violenta y revertir esa imagen que se construyó de mí”.

“He visto que se publicaron tantas mentiras y barbaridades. La gente me llegó a crucificar por el dice qué. Trascendió que violé la perimetral y eso hizo que se me revocara la prisión domiciliaria. Eso no es cierto y figura en el expediente. Resulta que ese día yo estaba en mi domicilio tomando mate en el living y de repente me avisan del centro de monitoreo que estaba a menos de 200 metros de Dezorzi y que debía alejarme. Le expliqué que yo estaba en mi casa y que no debía salir porque estaba con prisión domiciliaria. Al otro día me llega el informe y resulta que mi expareja había estado haciendo compras en un supermercado que está detrás de mi domicilio. El juez no tuvo en cuenta eso y me metieron preso 11 meses”, explicó Casco.

Por su parte, el abogado codefensor Gustavo Briend afirmó que “debemos dejar que la Justicia haga su trabajo. No se puede condenar socialmente a alguien por dichos y trascendidos y demás cosas que ni siquiera están en el expediente. Por ejemplo, vi en un medio nacional que la Cámara de Apelaciones en lo Criminal de Mercedes le concedió la libertad y uno de los polémicos argumentos que utilizó fue que Casco ‘utilizó el puño y golpeó en partes donde no pudo ocasionar la muerte’ de Dezorzi. Ese argumento en realidad fue para desechar el pedido de la querella que pretendía que Casco sea acusado del delito de intento de femicidio”.

“Vemos con preocupación una presión mediática que puede llegar a incidir en la decisión de la Justicia. De hecho, fue así con el juez de instrucción, que no tuvo en cuenta el video que presentó Casco, porque consideró que la filmación viola el derecho a la intimidad de la víctima.

El video tiene fecha y hora y aporta mucho para poder aclarar lo que realmente sucedió y no lo que se intenta hacer creer a la sociedad. Es una vergüenza lo que está pasando”, precisó Briend.

Casco está procesado por lesiones graves doblemente calificadas, daño y coacciones. Es probable que sea juzgado el año que viene.

