PJ: el mitin en Santa Lucía generó reclamos y piden internas como camino de unidad

La reunión que funcionarios y dirigentes del partido Justicialista de Corrientes realizaron de cara a las elecciones provinciales del 2021 no fue bien recibida por algunos de sus propios pares, quienes no tardaron en reclamar la inclusión de todos los sectores del peronismo y abogaron por la pronta convocatoria a elecciones internas como único camino a la unidad de todos los sectores del peronismo.

En el partido Justicialista y como consecuencia de la pandemia del coronavirus se ratificó por un año más a Julio Sotelo como interventor del PJ, y tras los anuncios de la posibilidad de que los comicios se realicen el 21 de marzo para regularizar la situación partidaria, el encuentro que llevaron a cabo algunos funcionarios y dirigentes del PJ no cayó en gracia y los reclamos se dieron a conocer en las redes sociales.

En este marco, integrantes de las propias filas salieron a abogar por las internas y la necesidad de su realización y en este sentido, el concejal Omar Molina se refirió al encuentro y dijo a El Litoral que “en esa reunión, participaron algunos compañeros y no el conjunto del peronismo. Necesitamos hacer una convocatoria amplia a todo el peronismo. Hay que convocar a internas, garantizarlas y que este sea un camino para la unidad”.

“La unidad se logra con el conjunto del peronismo. Es un proceso que hay que llevarlo adelante e incluir a todos y se hace a través de la interna, como corresponde”, subrayó.

En cuanto a los plazos para convocar a las internas dijo que “el lunes (por mañana) se tendría que realizar la convocatoria, veremos si es que se pretende votar el 21 de marzo, veremos si se concreta, ya que se tiene que hacer 90 días antes”.

“Todos tienen derecho a reunirse pero un grupo de compañeros no pueden arrobarse la representación del peronismo”, dijo.

“Hace un año atrás nos invitaron a tomar una decisión que fue terrible para el peronismo, que fue la autoproscripción del PJ, que la tomó el Consejo provincial y nosotros nos opusimos, y los resultados fueron desastrosos no sólo para el peronismo, sino para la democracia de Corrientes que se ha debilitado por la no participación de partidos con más afiliados. Por ambiciones personales se perjudicó al conjunto y estas cosas son las que hay que evitar que se vuelvan a repetir”, recordó.

“La cantidad de listas para las internas es un proceso que se tiene que dar. Algunos sectores están conversando, pero hay que hacerlo con el conjunto, con la representación de la totalidad de los municipios, entonces no pueden ocho o diez definir el futuro de todos los compañeros que militan en la provincia”, señaló al ser consultado sobre la posibilidad de lista única en las elecciones internas.

“Hay que evitar que se tomen decisiones a espalda del conjunto del peronismo”, concluyó.

Y en referencia a la situación del PJ y la posibilidad de que mañana se convoque a internas, El Litoral consultó al diputado provincial Félix Pacayut quien indicó que “el interventor (por Julio Sotelo) había dicho que esa era su intención. Tengo entendido que previo a eso se dictó una resolución reformando muy parcialmente la Carta Orgánica partidaria los concejos locales y eso mandó al Juzgado, y cuando el Juez Federal homologue esa carta orgánica reformada, creo que se va a convocar, pero este lunes no creo que sea porque esto debe publicarse”. “Hay tiempo de sobra para que Sotelo pueda convocar a las elecciones internas, según los plazos que establecen la carta orgánica y la ley de partidos políticos, él tiene tiempo hasta después de mediados de enero para convocar. Pero dijo que lo iba a hacer antes para que se conozca el cronograma y demás. Esto ha sido consensuado con todos los sectores y lo mismo sobre la reforma a la carta orgánica o sino él no se iba a ser eco de esto”, indicó.

En cuanto a los cambios a la carta orgánica del PJ, Pacayut explicó que “las modificaciones fueron muy puntuales. Había dos tipos de concejos partidarios. Estaba el departamental y en los pueblos que no eran cabecera de departamento estaban los jurisdiccionales y había una superposición de funciones. Entonces se eliminan los concejos departamentales y jurisdiccionales y ahora existen sólo Concejos Municipales, que son los que van a funcionar con los 74 municipios. Además se modifica la forma de elección de los congresales provinciales partidarios, ahora en vez de ser por departamento van a ser por municipio”.

“Y también, hay una reforma transitoria allí, no exigiendo la antigüedad de dos años en la afiliación para ser autoridad partidaria ahora y ser candidatos a cargo electivos”, agregó.

En cuanto al encuentro donde según el comunicado de prensa se dispuso la conformación de una mesa de diálogo peronista, manifestó que “fue una reunión de legisladores e intendentes y allegados, fue la primera de una serie de reuniones que vamos a ir teniendo ya para definir temas relativos a la unidad partidaria”.

“Es lógico que haya reclamos o sino no sería un partido político con 106 mil afiliados. Es más vamos a armar una lista de unidad y de consenso y seguramente va a haber gente que no va a estar de acuerdo con lo que se defina, es imposible que esto sea de otra manera”, señaló.

En relación a las redes sociales

Por su parte, El Litoral también consultó al justicialista Agustín Payes y en referencia a la reunión que se llevó adelante en Santa Lucía dijo que “es una reunión de un sector, de una parte, no está representado todo el PJ y tampoco está consolidado una idea fuerte de proyecto para encarar el año que viene, juntarse por juntarse no suma mucho”.

“El trabajo tiene que ser desde antes de ayer, porque los tiempos ya no dan, en función a generar una unidad de criterio, un consenso entre todos los espacios y sectores. Y una vez que el PJ está fortalecido y unido, salir a invitar a otros sectores y hacer una convocatoria a la gente independiente para que se incorpore al proyecto político”, señaló en cuanto a la representación de esa reunión.

“Están viéndose las mismas caras siempre, pero eso no representa al PJ y tampoco a la unidad, no hay gente nueva”, concluyó.

Y en este marco, se debe considerar que en el encuentro de Santa Lucía, participaron los diputados nacionales “Pitín” Ruíz Aragón, Nancy Sand y Jorge Romero; los intendentes de San Roque, Mantilla, Santa Lucía, Paso de los Libres, Mercedes, San Isidro, Yofre, San Luis del Palmar, Parada Pucheta, Chavarría, Herlitzka, y los legisladores provinciales Carolina Martínez Llano, Víctor Giraud, Martín Barrionuevo, Miguel Arias, Alicia Meixner, José Mórtola, Marcos Otaño, Marcos Bassi, César “Tatin” Acevedo, el concejal Carlos Rubin; entre otros.

En tanto no asistieron a esa reunión los senadores nacionales Ana Almirón y “Camau” Espínola quien ratificó sus aspiraciones de encabezar por tercera vez la boleta peronista y advirtió que “si el PJ define candidato a dedo, se va a generar un quiebre”.

Se debe considerar que también otros referentes partidarios reclamaron el encuentro como Alejandro Karlen, quien cuestionó la reunión peronista. “¿No teníamos 30 intendentes? Me parece que cuando es muy pobre la presencia de intendentes en la reunión no tienen que desgastar el nombre del Frente de Todos ni creerse dueños. No van a cambiar más ustedes. Pónganse un nombre para su espacio interno. Esto es más de lo mismo y adelanta el resultado”, se quejó.

Mientras que el dirigente Rogelio Benítez, líder de la agrupación Corazón Peronista, también protesto y dijo que “siempre que nos convocaron estuvimos, Corazón Peronista estuvo, respondió como agrupación. Bajamos nuestros candidatos nacionales el año pasado para lograr un peronismo diferente, desde entonces dos veces hablé con José “Pitín” Ruiz Aragón (diputado nacional) y siempre sostuvo que no hay nada para integrar, ni novedades. Es más, estos días le mandé mensajes, los lee y los ignora. ¿Y ahora habla de integración? Este muchacho es más de lo mismo, lamentablemente recibirán la respuesta del electorado”.