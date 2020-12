Artesanos correntinos recibirán apoyo económico

Desde el Instituto de Cultura de Corrientes confirmaron que más de 60 artesanos de la provincia recibirán becas “Manta”, previstas para promover la producción artesanal y mejorar su sustentabilidad, en el contexto de emergencia sanitaria, impulsada por el Ministerio de Cultura de la Nación, a través de la Secretaría de Desarrollo Cultural y el programa Mercado de Artesanías Tradicionales e Innovadoras Argentinas (Matria) .

El presidente del Instituto de Cultura, arq. Gabriel Romero, y el director del Museo de Artesanías Tradicionales Folclóricas, maestro artesano Sergio A. Cabrera, felicitaron a los artesanos tradicionalistas que fueron seleccionados para recibir esta ayuda económica, y agradecieron al ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer, al director nacional de Industrias Culturales, Luis Manuel Sanjurjo, y a la directora de Matria, Rossana Amarilla.

Los elegidos fueron los siguientes: Nicanora Niz , Gregorio Oviedo, Rosario Zalazar, Diego Casafús, Ma. del Carmen Escobar, Alicia B. Sánchez, Marcelina Concepción Stilo, Ma. del Socorro Castillo, Carlos Alberto Arévalo, Susana B. Corona, Ma. Claudia Santa Cruz, Patricia M. Santoro, Fabián N. Oviedo, Olga C. Coviela, Omar M. Casañas, Juan C. López, Ma. Mercedes Fernández, Sergio N. Gutiérrez, Rodrigo J. Castaño, Marcelo Quintana, Luis M. Correa, Luisa del R. Moringa, Marcos A. Morales, Balbino Romero, Walter J. Simoy, Dalmira L. Cañete, Marcelo Solís, Alejandro Pizarro, Gregoria V. Núñez, Lidio Cáceres, Carmen Casco, Ramona G. Saucedo, Mario Alberto Castillo, Fabián Oviedo, Pablo Luis Castillo, Romualdo C. González, Itatí R. Miño, Marcos V. Castillo, José A. Acevedo, Ailin Morales, Norma Iris Ayala, Gonzalo G. Iturriza, Josefina Cantero, Rubén Baldovino, Ma. De los Ángeles Cóceres, Gisella Aguirre, Marcos A Morales, Nahuel B. Gómez, Patricia Escobar, Pedro Gauna, Juan S. Verón, Nancy G. Castillo, Diego Gómez, Daniel G. Almirón, Edgardo J. Vargas, Guillermo R. Lara, José M. Oviedo, Lilian M. Pascua, Alicia Pascua, Alicia Pintos, David Romero, Oscar Solís, Luciano R. Delado, Mario R. Ruiz.

(HM)