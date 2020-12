Maradona vive: personificaron al ídolo mundial para superar la crisis económica

Dos artistas correntinos recrearon este fin de semana al ídolo del fútbol Diego Armando Maradona en la peatonal Junín de la ciudad de Corrientes y con colaboraciones “a la gorra”. Ahora piensan en otros personajes que de la misma manera puedan llamar la atención de los transeúntes.

“Hace varias semanas venimos haciendo diferentes personificaciones. La semana pasada habíamos hecho ‘El joven manos de tijeras’, y caminamos dos o tres cuadras por la Junín, pero solamente fuimos a hacer unos videos y nos dimos cuenta de que la gente se acercaba mucho a pedirnos fotos y algunas personas se ofrecían a dejarnos algún billete”, explicó a El Litoral el actor Ezequiel Maidana, quien por primera vez en su trayectoria aplicó la técnica de la estatua viviente, con la ayuda del maquillador Carlos Zalazar.

Entonces pensaron en el próximo personaje y la posibilidad de redituar a través de ese trabajo. Zalazar barajó la opción de Maradona, porque “la gente está muy emocionada todavía con su muerte”.

Acordaron que sería Maidana quien lo interprete durante tres horas inmóvil en la peatonal correntina, porque su contextura baja se asemeja mejor al “Pibe de Oro”, quien falleció hace un mes. Maidana también se dedica a la improvisación y al teatro, además de su puesto de administrativo en la Universidad Nacional del Nordeste.

Por su parte, Zalazar preparó en sólo dos días el vestuario y maquillaje dorado para su amigo. Su habilidad en las personificaciones pudo explotarla durante la “Guerra de brochas”, el primer reality de maquillaje online de Latinoamérica. Carlos Zalazar es estudiante del Instituto Universitario Nacional del Arte (Iuna).

“Se recaudó bastante en la gorra”, dijo Maidana en diálogo con El Litoral. “Decidimos dejar una gorra debajo del personaje para que la gente colabore, porque como todos los artistas, estamos muy golpeados por esta situación y hay muy poco apoyo al sector”, agregó el actor.

La idea fue recrear el Maradona del Mundial de 1986, con su melena rizada y los pantalones cortos de ese equipo que trajo la Copa del Mundo a la Argentina.

El Maradona Inmaculado

El diseñador gráfico Aldo Cardozo Morelli, con la ayuda de su compañero de trabajo Darío Soto, realizó un “homenaje al Diegote” en la ciudad de Corrientes, el primer mural post mortem que sorprendió a los capitalinos.

El mural está ubicado en el barrio Sur, a la vuelta del edificio de Aguas de Corrientes y a unos pasos del mercado de Ex Vía.

Empezaron un viernes y para el sábado a la mañana la imagen del Maradona alado se replicó en las redes sociales como el primer mural dedicado al Pibe de Oro, en la esquina de las calles Doctor Carrillo y Lisandro Segovia.

“Es un homenaje al superhéroe de la infancia de los adultos, uno de los patriotas más grandes que tuvo este país que está representado con la celeste y blanca, por la que él dejó la vida”, dijo Cardozo en diálogo con El Litoral, mientras miraba su obra.

Diseño gráfico

El diseñador gráfico ya tiene en mente otro mural para Diego Armando Maradona en la Capital de Corrientes, y que podría quedar en las Mil viviendas.

Cardozo Morelli es gestor de Payé Paredes Mágicas, y coproductor del estudio de diseño gráfico Siete Abismos. El movimiento artístico realizó innumerables intervenciones en los muros de la capital correntina, entre las que se destacan las recientes imágenes en las columnas que sostienen al puente General Manuel Belgrano, sobre cultura y naturaleza del Iberá.

Generaciones

Un adolescente se quedó a observar el proceso de pintura de El Maradona Inmaculado, y el autor del mural se sorprendió por el conocimiento del chico sobre el jugador de fútbol.

“Pasó mucha gente por acá entre el viernes y el sábado, pasa un pibito emocionado y le digo ‘qué edad tenés’, me dice que tiene 15 y le digo que es muy chico, no lo viste jugar a Maradona. ‘Pero no hace falta haberlo visto para entender el significado que tiene Maradona’, me dijo el pibe y quedé sorprendido por el símbolo del jugador de fútbol en las siguientes generaciones”, relató el muralista a este matutino.

“Maradona es una obra de arte con la pelota en la cancha. Lo pinté inmaculado, con estas alas como un ángel de la guarda”, agregó Cardozo Morelli.

