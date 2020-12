Polémica por una tapa de Claudia Villafañe: la furia de Dalma y la respuesta de la revista

Sentada de costado, Claudia Villafañe mira al fotógrafo con gesto adusto; camisa en celeste pastel, iluminación clara. Se observa otra imagen en la que posa con Benjamín Agüero, el nene de Gianinna Maradona, y la pequeña Roma, hija de Dalma. Y se lee un textual: “Quiero que mis nietos lo recuerden como El Babu”. La composición forma parte de la tapa de la revista Caras publicada esta semana, destinada por completo a las repercusiones por la muerte de Diego Maradona. Y la protagoniza su ex esposa, madre de sus dos hijas mayores. Pero lo habría hecho sin su consentimiento.

Así lo denunció justamente Dalma, desde su cuenta de Twitter. “¡Otra de las tantas jugadas asquerosas de la revista Caras!”, escribió la hermana de Gianinna, quien de inmediato afirma que su madre, una de las figuras de Masterchef Celebrity, no concedió ningún reportaje a la publicación: “¡Hacen una tapa con mi mamá cuando ella jamás habló y menos les dio una nota! ¿Qué pasa con las notas inventadas? ¡Un poquito de respeto!”.

La propia Dalma tiene su lugar en la portada con una pequeña foto diagramada en el extremo inferior: “El último adiós y la lucha por la herencia de 60 millones de dólares” es el título que acompaña a una foto suya con Gianinna, durante el velatorio en la Casa Rosada. Sin embargo, su queja no apunta en ese sentido: solo se detiene en su mamá.

Con el escándalo creciendo en las redes sociales, el director de Caras, Héctor Maugeri, le respondió a la actriz mediante un escrito que posteó en su cuenta de Instagram. Allí, sostiene que “se utilizó una foto de archivo para sostener una nota que está escrita con cariño, respeto, honrando la memoria de Diego”, pero también destacando la “fortaleza” de su ex esposa como “mujer, madre y abuela”.

Pero además, asegura que “la señora Claudia Villafañe”, con quien está unido por “una empatía que trascendió lo meramente periodístico”, estaba al tanto de que se armaría una portada con ella. “Recibió dos audios míos –revela Maugeri– pidiéndole una frase para sostener una nota de tapa en la que se repasaría su historia de amor junto a Diego y su presencia como sostén y motor afectivo para sus hijas Dalma y Gianinna, y sus nietos”.

Luego buscó “guiarla” sobre cuál sería “el contenido de la frase” que definiría la tapa. “Siempre la escuché hablar de su amor como abuela y su devoción por sus nietos. Entendí –argumenta el periodista– que una frase referida al recuerdo de Diego como abuelo sería graficarlo desde el lugar más humano. Entonces le sugerí: ‘Quiero que mis nietos lo recuerden como un hombre que cumplió sus sueños’. Claudia, de manera respetuosa, me escribió a mi WhatsApp que no lo definiría de esa manera porque no era su vocabulario. Frente a mi insistencia, definió al recuerdo de Diego como abuelo como ‘El Babu’. Eso es todo”.

Entre los comentarios del posteo de Maugeri –tanto a favor como en contra– aparece uno de Anabel Cherubito. “Por más respetuosa que sea la nota, ella no te la dio –consideró la actriz–. Es una nota creada por ustedes. No nos hagamos los tontos: esto lo hacen muchas veces cuando no obtienen la nota que quieren, en el momento que la quieren. Entonces sacan de la galera una nota inventada. Eso no está bien. Te lo digo con respeto”. Dalma, en cambio, no respondió.

En estas horas la mamá de Roma quedó envuelta en otra polémica mediática luego de las fuertes declaraciones de una de sus tías, Ana Maradona. “Diego estaba abandonado por las hijas. ¿Cuándo vinieron las hijas a verlo? Nunca, jamás. Eso lo puedo comprobar”, declaró la mujer, acusando directamente a Dalma y Gianinna. “A esa señora la llamé, y no me respondió”, se defendió la actriz.

Infobae