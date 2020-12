Claribel Medina reveló la charla que mantuvo con el rugbier por sus tuits agresivos

“Si me dan un tiro sin ningún tipo de duda va a ir a la cabeza de Claribel Medina”; “¿Todos odiamos a Claribel Medina? Negra de mierda”, “Le pegaría un tiro a Claribel Medina, matarla no. Un tiro. Así sufre”, “¿Cuándo deportan a Claribel Medina por pelotuda? ¿Cuándo?”.

Los tuits discriminatorios y agresivos corresponden al rugbier Santiago Socino, quien actualmente representa a la Argentina en el seleccionado Los Pumas. Los distintos mensajes que escribió el deportista en su cuenta de Twitter corresponden a los años 2011, 2012 y 2013. Y al no haber mencionado -ni arrobado- a la actriz, ella recién se enteró en las últimas horas cuando distintos usuarios comenzaron a viralizarlos.

En la gala del Cantando 2020 del miércoles por la noche, la actriz indicó que se sorprendió al ver los comentarios en su contra. “Yo tampoco entendí por qué se metieron conmigo. No los conozco ni tengo ningún de relación”, dijo y contó que estaba en un ensayo virtual por Zoom cuando le advirtieron del contenido de los tuits y le sugirieron que realizara una denuncia.

“¡Diablos!, ¡¿qué es esto?!”, expresó cuando leyó los mensajes y aclaró que no le restó importancia al hecho de que se trataran de tuits del 2011. “Después, cuando me tranquilicé, pensé que yo en realidad era el frente en ese momento y ese año, pero pensé que podía ser un niño, cualquier persona de cualquier sexo. Y ahí me preocupé y pensé que realmente Twitter tiene que estar legislado”, consideró la participante del certamen musical.

Luego, reveló que el rugbier se comunicó con ella a través de mensajes privados de Instagram. “Le tengo que mandar un saludo”, fue lo primero que dijo Claribel cuando nombró a Santiago Socino y agregó que le escribió para disculparse. “Realmente le creí su sentimiento de arrepentimiento”, aseguró.

“Él no entiende qué le pasó en ese momento”, continuó sobre la charla privada que mantuvo con el jugador de Los Pumas. “No tengo explicación. No puedo creer lo que dice. Mis padres están mal”, le dijo Socino a Claribel sobre su accionar.

Por su parte, la actriz contó que hablaron sobre lo contenido de los mensajes que escribió por aquel entonces. “Yo entiendo que a veces estas cosas hay que cerrarlas para no abrir más grietas de este tipo. Le dije que me parecía que correspondía que hable con todos los jóvenes de su club y le explique que este tipo de cosas no están buenas bajo ningún tipo de vista y en ningún lugar”, agregó sobre la lección que le dio al rugbier. “Mucha gente lo ama, lo idolatra, es una figura que representa al deporte. Así como yo soy pública, le dije ‘Hay que explicar un poco más profundamente esto a tu entorno’”.

Por último, dijo que aceptó las disculpas y que le parecieron sinceras. “Y también está bueno repensar en la vida”, señaló. “Yo he recibido un montón de insultos por mi adicción (al alcohol) y también explico que es una enfermedad. ‘A mí no me estás hiriendo, revisa en tu familia si hay alguien con ese problema y que busque ayuda’, les digo. Porque tenemos que hacer un salto y ser mejores humanos. No podés estar pegado a las cosas”, concluyó Claribel Medina.

