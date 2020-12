El fastidio de Claudia Villafañe por los comentarios al aire de Santiago del Moro

“No es una prueba fácil hacer sandwiches...”, se atajó Claudia Villafañe, contradiciendo lo que cualquiera podría suponer. Y puede que suene a explicación sobre su desafortunado papel en la última emisión de Masterchef Celebrity, en la cual el desafío aparecía -comparado con otros, planteados con anterioridad- como sencillo: preparar... sandwiches, justamente.

Claro que en el reality de Telefe conducido por Santiago del Moro la cuestión no pasó por cortar un pan en dos mitades y colocar distintos ingredientes en el medio, como fiambre. Aquí se trazaron distintas dificultades. Y a la mamá de Dalma y Gianinna Maradona -quienes más de una vez se habrán llevado al colegio la lonchera con sanguchitos de su mamá- el desafío le costó más de la cuenta. “Con todo lo que nos pedía el jurado que tenía que tener...”, aportó sobre la tarea culinaria encomendada, una prueba -lo dicho- nada fácil para ella.

Fue el propio Del Moro quien le señaló al aire los inconvenientes con los cuales desarrolló su misión. “Qué poca pinta, Claudia... ¿Nunca despachaste fiambre?”, se burlo, cuando quien fuera la esposa de Diego Maradona procuraba sacar de la cortadora algunas fetas de mortadela, sin mayor suerte. “No me enganchaba bien -explicó después-. Cuando hacía la fuerza para cortarla, que quería cortarla muy finita, se me salía de lugar y la tenía que volver a colocar”. “¡Cuidado el dedo ahí...!”, llegó a advertirle el conductor, preocupado, notando cierta torpeza en su accionar con el clásico artefacto.

Ese simple acto la llevó a perder un tiempo precioso. “Vamos Clau, vamos...”, la arengó Del Moro. “No tengo mucho tiempo para cortar el fiambre que quiero”, lamentó Villafañe. Santiago seguía con atención su desempeño en la fiambrera: “¡9! No llegas Clau... ¡8!″. Y Claudia que hacía lo que podía con el jamón crudo. “¿Y queso puedo agarrar?”, pidió, al filo del final. Y el conductor se lo permitió: “¡Agarrate uno! ¡Ya! Acá, acá, acá”. La mujer tomó el que encontró. “¡Listo! A tu lugar”. Y hacía allá iba cuando tomó un par de limones sin pedir permiso.

“No, pará Claudia. ¿Qué agarraste?”. “Limón”. “No. El limón no es queso”. Y Villafañe, por indicación de Del Moro, tuvo que devolver al cesto lo que sustrajo fuera de tiempo. “No te enojes conmigo, Claudia...”, le pidió a quien conoce desde hace años: Santiago es muy amigo de Dalma. El barbijo disimuló algún gesto, y puede que hasta silenciara una palabra; pero la mirada de la participante -una de las favoritas a ganar el certamen- echaba fuego. El Polaco, atento, le obsequió uno de sus limones; no recibió ni un “Gracias”. Porque hablando de cocina, quedaba claro que el horno no estaba para bollos.

“Fiambrería Villafañe creo que no va”, la chicaneó el conductor, a modo de cierre. Y mejor habrá sido que no probara ni la corteza de los sandwiches que terminó preparando la empresaria...

Pero no todas fueron malas en estas horas para quien acompañara al Pelusa durante tantos años. Porque luego de nueve meses retomó su emprendimiento profesional: la organización de eventos. Lo hizo con el primer añito del hijo de un matrimonio cuya fiesta de casamiento también cayó en manos de Claudia. Analía Franchin, compañera suya en Masterchef Celebrity, y Romina Pereiro, la esposa de Jorge Rial (cuya boda soñada también llevó el sello Villafañe), celebraron el posteo en las redes sociales con el cual anunció su vuelta al ruedo.

Porque a diferencia de la ficticia Fiambrería Villafañe, Eventos Plan V -tal el nombre de su empresa- es todo un éxito: ahí sí Claudia demuestra toda su sapiencia.

Infobae