Juicio por violencia de género: pedirán el cambio de carátula a “intento de femicidio”

Luego de que se conociera en los últimos días -tal como informó El Litoral- que el juicio contra el letrado Cristian Casco por supuestas agresiones a su expareja se realizará en Goya del 15 al 19 de marzo del próximo año, uno de los abogados de la víctima informó que pedirán el cambio de carátula a “intento de femicidio”. Actualmente el acusado que cumple arresto domiciliario con tobillera electrónica, procesado por “lesiones graves doblemente calificadas, daño y coacciones”. Por otra parte, indicaron que la fiscalía realizó un pedido de nulidad de la libertad otorgada al imputado.

La información fue brindada ayer por el abogado de la víctima, Pablo Fleita, en diálogo con el portal capitalino “Radio Dos”. Entre las cuestiones más importantes, indicó que la actual carátula “responde a una resolución de mérito de primera instancia, una resolución que tiene por acreditado ‘prima facie’ el hecho. Pero la cuestión de la calificación legal en definitiva es un tema que se va a discutir en el debate. Provisoriamente está esa calificación; pero su discusión, en base a las pruebas y en base a todas las cuestiones jurídicas, se va a terminar de definir en el debate”, sostuvo. En este sentido agregó que “nosotros desde que promovimos la querella y pedimos la elevación a juicio, hemos sostenido y vamos a seguir sosteniendo en el mismo debate la calificación legal de ‘femicidio en grado de tentativa en concurso real con coacciones y daños’”, explicó. Con respecto a ese tema, finalmente expresó que “estamos esperanzados, hay muchas pruebas en referencia a ello, así que creemos que la calificación va a cambiar en ese juicio”.

Pedido de nulidad

Por otra parte, Fleita explicó al citado medio que “teniendo presente toda esta cuestión que se suscitó con la libertad, hemos hecho unos planteos bastante especiales urgiendo la realización del juicio para darle una respuesta definitiva a este asunto; no solo lo urgimos nosotros, sino también el fiscal”. Y en referencia al cumplimiento del arresto domiciliario de Casco, indicó que “en el día de ayer (por el jueves) hemos sido notificados de un pedido de nulidad respecto de la libertad que le habían otorgado al imputado; un planteo formulado por la fiscalía y nosotros obviamente adherimos a todo ese planteo”. En este sentido agregó que “será una cuestión que se estará resolviendo en el corto plazo. Esperemos que se haga lugar”.

Nuevas pruebas

Tal como informó El Litoral en la última semana, el Tribunal Oral Penal de Goya fijó los días 15, 16, 17 y 19 de marzo del 2021 para que se realice el juicio. En este marco, Fleitas explicó que “estamos preparándonos, todavía el tribunal está resolviendo si admite o no cierto tipo de pruebas que ofreció la defensa y que ofrecimos nosotros; estamos esperando que se resuelva eso para definir ‘in totum’ todo lo que son las pruebas sobre las que se va a discutir en el juicio”, sostuvo.

En este sentido consideró que “la gran mayoría de las pruebas están incorporadas en el expediente, también algunas se agregaron a posteriori de los hechos y dentro del mismo juicio se va a producir un cúmulo de pruebas que, aseveramos, van a dar lugar a nuestra calificación”.

Por su parte, también en la última semana en comunicación con El Litoral, el abogado codefensor de Casco, Gustavo Briend, afirmó que agregaron como prueba un video que “tiene fecha y hora y aporta mucho para poder aclarar lo que realmente sucedió y no lo que se intenta hacer creer a la sociedad. Es una vergüenza lo que está pasando”. Aunque aclaró que esa prueba ya fue presentada e hizo referencia a que, por la presión mediática (ver recuadro) no fue tenida en cuenta hasta el momento. “Vemos con preocupación una presión mediática que puede llegar a incidir en la decisión de la Justicia. De hecho, fue así con el juez de Instrucción, que no tuvo en cuenta el video que presentó Casco, porque consideró que la filmación viola el derecho a la intimidad de la víctima”, afirmó Briend.

Semanas movidas

Las últimas semanas registraron varias novedades con respecto al caso del letrado Cristian Casco, que está sindicado como el responsable de atacar el 2 de marzo del año pasado a quien en ese momento era su pareja, produciéndole lesiones en la cabeza, en distintas partes del cuerpo y la fractura de dos costillas.

El primer hecho que puso el caso en las portadas de los medios fue la decisión del TOP de Goya de disponer -el martes 17 de noviembre- el cese de prisión para el acusado, que sería liberado con la condición de utilizar una pulsera electrónica y realizar tratamiento psicológico, además de proveer un dispositivo de geolocalización para la víctima.

Casi dos semanas después, nuevamente el caso fue noticia porque trascendió que finalmente el joven sería puesto en libertad, pero el fallo de la Justicia goyana expresaba -en su parte resolutiva- que se sustituía el ingreso de la víctima al programa de “Sistema de dispositivos duales de supervisión y monitoreo”, quedando sin la tobillera electrónica el procesado. Esto causó gran indignación en parte de la sociedad goyana, en tanto que los abogados de la víctima habían manifestado que interpondrían un recurso para que se revea esta medida, a la que consideraron “inaceptable y muy peligrosa”.

Finalmente, en los últimos días se conoció que Casco salió de prisión, le colocaron la tobillera y reside hasta el momento en un campo alejado del centro de la ciudad de Goya. Por último, el TOP fijó el pasado jueves la fecha para el juicio y en las últimas horas se hizo público el pedido en el cambio de carátula a “femicidio en grado de tentativa en concurso real con coacciones y daños”, por parte de los abogados de la víctima.

“Me destruyeron la vida, para los medios soy un asesino en serie”

El Litoral dialogó el pasado miércoles con el abogado acusado de agredir a su pareja, Cristian Casco, quien realizó un fuerte descargo en cuanto al tratamiento que le dieron los medios al caso. Entre otras cuestiones, el letrado expresó que “a mí me destruyeron la vida, para los medios soy un asesino en serie. Es insoportable vivir así con el continuo hostigamiento y persecución hacia mi persona. Siento que nunca tuve la oportunidad de defenderme cuando la causa era tramitada en el Juzgado de Instrucción”. En este sentido agregó que “hay un ensañamiento importante conmigo. La verdad es que tengo mucho miedo por lo que pueda llegar a pasar. Esto afecta a mi familia y seres queridos. Desde el primer día traté de ser discreto y entendí que esto se define en la Justicia, pero veo todo esto muy raro y con preocupación”.

Por otra parte, explicó que se siente confiado con las pruebas que aportará su defensa en el debate que dará inicio en marzo del próximo año: “Tengo las pruebas suficientes para demostrar que no soy la persona violenta y revertir esa imagen que se construyó de mí”.

Finalmente agregó que “he visto que se publicaron tantas mentiras y barbaridades. La gente me llegó a crucificar por el dice qué”.

