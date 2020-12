Tenencia sin contundencia, la autocrítica que realizó Baroni

Rubén Poletti

rpoletti@ellitoral.com.ar

Boca Unidos comenzó con el pie izquierdo su participación en la Reválida de la Zona Norte del torneo Federal A, al caer el sábado en condición de local 1-0 ante Sportivo Belgrano de San Nicolás. El resultado fue un cachetazo a las aspiraciones del equipo correntino, que ahora deberá ir por los nueve puntos que le quedan en disputa y esperar por otros resultados que le favorezcan para poder clasificar a la próxima instancia del certamen.

“Pensábamos sacar estos partidos de local, sabiendo lo que nos jugamos, pero lamentablemente hemos controlado todo el partido y un descuido, en un contragolpe donde nos convirtieron, nos dejó sin nada”, señaló el experimentado Leonardo Baroni, quien ingresó a último momento entre los titulares debido a que Ariel Morales dio positivo de covid-19 en el último testeo de control realizado al plantel, en la previa al juego.

El oriundo de Sarmiento compartió la zaga con Franco Lazzaroni, aunque como primer central. “Son posiciones que conozco, más allá de que me tocó jugar con el perfil cambiado, me adapté bien. Una lástima por lo de Ariel (Morales), pero tenemos que estar todos en condiciones de aportar desde el lugar que sea”, indicó.

El defensor es consciente de que al equipo le “falta dar y demostrar más, sobre todo en los últimos metros, para crear más situaciones de gol, para meter al rival en un arco. Se tuvo tenencia de pelota, pero nos faltó contundencia y sobre todo acertar el último pase”, analizó.

“La idea es hilvanar un poco más de juego y acertar en los últimos pases para terminar con más claridad las definiciones de las jugadas, y sobre todo para darle a los delanteros alguna pelota más cómoda para que ellos definan”, amplió.

A pesar de monopolizar por momentos la tenencia de la pelota, sólo dos situaciones claras tuvo el equipo aurirrojo para marcar, una en cada tiempo. “Llegamos con un par de centros y de desbordes, pero no más, así que tenemos que mejorar eso, y en el fondo tratar de estar más firmes y no regalar nada porque estos equipos, al jugar de contraataque y meter gente rápida, te terminan complicando”, expresó.

Consideró que “es algo a corregir desde el año pasado, porque los rivales vienen a jugar de esa manera acá”, aunque reconoció que “nosotros somos los responsables, porque tenemos que encontrarle la vuelta, no queda otra”.

Boca Unidos tampoco supo aprovechar la ventaja numérica que tuvo en cancha a partir de la expulsión del defensor visitante, Braian Camissasa, en el primer tiempo. “Con un hombre de más debemos ser más profundos y marcar un poco más las diferencias. La tenencia tiene que ser por ahí con un poco más de ritmo para que la pelota pueda llegar a los extremos y a los delanteros con un poco más de comodidad”, opinó. “Son todas cosas a corregir, pero sabemos que no tenemos más tiempo, que no podemos fallar, porque si seguimos perdiendo puntos ya vamos a quedar afuera. No sé si nos va a alcanzar con esta derrota, pero tenemos que ir por todo en los tres partidos que nos quedan”, finalizó Baroni en diálogo con la prensa luego del partido.