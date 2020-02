Cientos de británicos despiden a europeos en el día del Brexit

Cientos de británicos y activistas proeuropeos que votaron en contra del Brexit, se unieron ayer en distintos puntos del centro de Londres, horas antes de la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE), para una vigilia a la luz de las velas y despedir a quienes ellos consideran sus hermanos europeos.

Entre ellos, Peter French, un hombre que lideró una peregrinación a la sede de la Comisión Europea en el centro de Londres, bajo la consigna “À bientôt EU, See You Soon” (Hasta pronto). “Me siento inmensamente triste. Creo firmemente que no sólo somos más fuertes juntos sino que he sido testigo de cómo Londres ha cambiado en los más de 35 años que llevo aquí. Soy originario de Escocia”, dijo.

Según French, quien fue el fundador del grupo de campaña por la permanencia en Europa, “Unite For Europe”, “esta no es una marcha, sino una procesión ordenada y pacífica para dar una muy cariñosa despedida por ahora, a nuestros queridos y muy apreciados amigos que lucharán por reincorporarse a nuestra familia de naciones en la UE lo antes posible”.