El turismo impulsó las ventas en enero, que cerró con un leve repunte interanual

La presencia de turistas, que ocuparon hasta un 80% de las plazas de los hoteles capitalinos, dejó también un saldo positivo en los comercios del microcentro, reactivando el consumo durante enero.

Paralelamente, varios ciudadanos aprovecharon las liquidaciones, así que, más allá de la diversa procedencia de los clientes, en líneas generales los mercantiles consultados porEl Litoralcoincidieron en afirmar que el primer mes del 2020 arrancó con un leve repunte en las ventas en comparación con enero del año pasado.

De todos modos, a la hora de los balances todavía no logran superar las expectativas, ya que deben prescindir de un margen de ganancias para ofrecer las rebajas que “atraigan” más clientes.

Además, de acuerdo a lo expresado por los comerciantes, este pequeño repunte en las ventas puede darse por varios factores: fue mayor la llegada de turistas extranjeros procedentes de Paraguay y Brasil que se vieron favorecidos por el tipo de cambio; la depreciación del peso (junto con el impuesto País) elevó el número de visitantes nacionales; además, algunos ciudadanos que no viajaron, aprovecharon la fecha de liquidación para hacer compras que venían postergando.

En relación a este último punto, Darío, gerente de una casa de electrodomésticos, comentó aEl Litoral: “Nosotros tenemos buenos precios y eso siempre mueve las ventas. Desde octubre que notamos buen movimiento, pero la mayoría llega por las promociones que se generan prescindiendo parte de la ganancia. En enero lo que notamos fue que mucha gente no se fue de vacaciones, porque había más movimiento en el centro, y eso impactó en nuestro negocio porque invierten en el aire acondicionado que necesitan, o por ejemplo en una bicicleta para ahorrar en colectivo”.

En lo que respecta al movimiento turístico, Roxana, desde una zapatería, expresó: “En la peatonal notamos mucho más movimiento que el año pasado. Nosotros, además, recibimos a varios turistas de Salta, de Brasil, de Paraguay, que aprovechan las rebajas; tenemos muchos zapatos en liquidación. En comparación con el 2019 tuvimos más ventas, esperamos que esto continúe así”.

Del mismo modo, desde una tienda de ropa masculina, Juan indicó que “durante la primera quincena de enero tuvimos un repunte en las ventas, se reactivó bastante la demanda y notamos la presencia fuerte de turistas. En la segunda quincena el panorama cambió bastante y fue más calmo. Pero en general tuvimos más movimiento que el año pasado”.

Enero

Si bien, en general, el nivel de consumo parece arrojar cifras alentadoras, la mayoría de los mercantiles afirmó que los balances de ventas no alcanzan a superar las expectativas, pero que por lo menos la demanda no recayó.

“Tuvimos buenas ventas en los primeros días de enero, el balance general es bueno, pero por la inflación que tenemos cuando realizamos cálculos llegamos al mismo nivel de ganancia que antes”, explicó Lorena desde una tienda de indumentaria. Otros comerciantes llegaron a la misma conclusión.

No obstante, las ventas se mantuvieron estables o mostraron leves alzas en la mayoría de los negocios consultados. Un panorama muy diferente al de enero de 2019, cuando las ventas cayeron un 11% en relación al 2018, de acuerdo a los datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came).

Perspectivas

Los comerciantes en general tienen buenas expectativas para febrero, pero sobre todo las tiendas que ofrecen artículos escolares.

Es que resta menos de un mes para el inicio de las clases, dado que el ciclo lectivo arrancará el 2 de marzo y los negocios aprestan las ofertas.

En este sentido, desde una librería afirmaron que “las ventas fueron muy buenas durante enero, porque muchos clientes aprovecharon el descuento del 15%. Esperamos que febrero sea mejor, todo dependerá de las ofertas que preparen las tarjetas de crédito”.

Asimismo, desde otro negocio, Roxana afirmó: “Estamos recibiendo a muchas familias que vienen a buscar los zapatos para el inicio de clases”.

Para cerrar, vale destacar que si bien los comerciantes notan que hubo más ventas, la mayoría afirma que el repunte es leve, por lo que esperan que la economía en general se pueda reactivar en el transcurso de este año.

Con ese propósito, la mayoría dio inicio a las liquidaciones de temporada con rebajas de hasta el 50% en productos seleccionados.