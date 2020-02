Estacionamiento privado: evalúan una suba de la tarifa mensual que hoy ronda los $2.600

En medio del incremento del precio del estacionamiento medido que desde esta semana rige en la ciudad, y que equivale a $20, $30 y hasta $40, El Litoral realizó un sondeo por los estacionamientos privados del microcentro. El costo mensual de aparcamiento tiene un valor aproximado de $2.600, mientras que por hora oscila entre los $60 y $80. Y dado que estos costos rigen desde hace unos cinco meses algunos propietarios ya evalúan una suba de precios para las próximas semanas.

En el corazón del microcentro, más precisamente sobre la calle La Rioja en su intersección con el pasaje Agustín González el precio de la hora de aparcamiento para los autos es de $60 y de camionetas $70. Mientras que por mes el estacionamiento tiene un costo de $2.600.

“Estos valores comenzaron a regir desde hace unos cuatro meses y los dueños están evaluando subir los costos. La hora podría llegar a valer $10 más mientras que el valor mensual se podría ir a $3.000”, expresó uno de los empleados del lugar a El Litoral.

Mientras que en referencia a la demanda de la cochera indicaron que “por ahora se mantiene, la cantidad de coches no cambió, creemos que es porque son los primeros días de los nuevos valores del estacionamiento medido”.

En tanto, sobre la calle Mendoza entre San Martín e Yrigoyen la hora de estacionamiento tiene un costo de $60 y las camionetas $70. Y si bien sólo dos de las tres cocheras admiten motos el valor de aparcamiento para éstas es de $20.

El valor mensual de aparcamiento en la zona es de $2.500.

“Por el momento no pensamos incrementar el precio, ya que lo cambiamos en diciembre y por lo general este tipo de cambios con mi socio lo hacemos a fin de año, ya que nos manejamos mucho con pagos mensuales”, indicó a El Litoral uno de los administradores de los tres garajes ubicados en la zona. Por su parte, desde los otros dos lugares informaron que todavía no fueron notificados de los nuevos precios, pero no descartan que se produzcan cambios en los costos en las próximas semanas.

Y en relación a la demanda del servicio, desde los tres comercios coincidieron en que hasta el momento no hubo variaciones en este sentido.

En este contexto, también se puede señalar que El Litoral además visitó dos de los garajes ubicados sobre calle Yrigoyen entre Mendoza y Catamarca y en dialogo con los empleados pudo saber que el precio de la hora de estacionamiento de los autos tiene un valor entre los $70 y $80 y las camionetas por la misma fracción de hora deben abonar entre $90 y $100.

Mientras que en relación a los costos mensuales indicaron que oscila entre los $2.500 y $2.800.

“Estos son los precios que ahora vale estacionar, a nosotros nos informa el dueño el día que se cambian los costos, pero hasta ahora no dijo nada”, sostuvo otro de los empleados del garaje privado ubicado sobre calle Mendoza.