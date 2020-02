Bolsonaro quiere una buena relación con Argentina

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se mostró dispuesto a mantener en lo inmediato un encuentro con su par argentino Alberto Fernández y remarcó que quiere una “buena relación con Argentina” aunque evaluó que ella debería estar “basada en principios de libertad y democracia”.

Bolsonaro habló ayer por primera vez desde que Fernández dijera que no se podía reunir con su par de Brasil el 1 de marzo como había planteado el jefe de Estado brasileño durante la visita del canciller argentino Felipe Solá a Brasilia.

Así, en línea con lo que estableció el presidente argentino, Bolsonaro alegó que el 1 de marzo en Montevideo no habrá tiempo de cerrar un encuentro a solas porque se superpone con el inicio de las sesiones ordinarias del Congreso argentino.

La propuesta de Bolsonaro había sido planteada el miércoles pasado al recibir al canciller Felipe Solá en el Palacio del Planalto, pero ese mismo día –el 1 de marzo– el presidente Fernández deberá abrir el nuevo período de sesiones ordinarias en el Congreso Nacional y por eso finalmente confirmó el sábado pasado que no irá a Montevideo.

“Con el presidente de Brasil veremos cuándo podremos encontrarnos, yo siempre estoy dispuesto”, aseguró Fernández a C5N.

En tanto, ayer al mediodía en un encuentro con la prensa Bolsonaro explicó: “Ese día hay un evento en Argentina, el inicio del año legislativo, y (Fernández) difícilmente podría acudir. Yo les dije que podía quedarme más tiempo en Uruguay en caso de que él fuera a Montevideo. Parece que ahora no habrá tiempo para cumplir esa agenda”.

De todas maneras, el presidente de Brasil dijo que quiere “una buena relación con Argentina” aunque evaluó que ella debería estar “basada en principios de libertad y democracia”.

En la Cancillería manifestaron que “hay plena coincidencia con los dichos de Bolsonaro” y que “nunca se puso en duda la libertad y democracia que reina en la Argentina”, dijeron las fuentes consultadas por Infobae.

A la vez, en el Palacio San Martín adelantaron que la fecha que se fijará para la reunión de Bolsonaro y Alberto Fernández se acordará entre los cancilleres de Brasil y la Argentina.

La relación entre Fernández y Bolsonaro había dado señales de distensión el pasado miércoles, cuando el canciller Felipe Solá fue recibido en el Palacio del Planalto y volvió con una invitación del presidente brasileño para un encuentro privado el 1 de marzo en Montevideo, donde ambos mandatarios coincidirían para la asunción de Lacalle Pou.

Sin embargo, Fernández primero mostró sus dudas sobre la fecha.

“Lamentablemente no podré viajar ese día, es el discurso en la apertura de sesiones ordinarias. Si no puedo viajar ese día, iré al día siguiente”, afirmó el Presidente argentino durante una entrevista con Oscar González Oro por Radio Rivadavia.